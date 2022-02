Eschlikon Die neue Sporthalle ist in Betrieb, gegen die Sanierung der alten Mehrzweckhalle ist allerdings eine Einsprache hängig Am 3. Januar konnte die Schulgemeinde Eschlikon ihre neue Sporthalle Friesler in Betrieb nehmen. Einige Mängel traten seither auf, indes völlig im erwartbaren Rahmen, wie Schulpräsident Linus Köppel erklärt.

Die neue Eschliker Sporthalle Friesler ist seit dem 3. Januar in Betrieb. Dahinter die Mehrzweckhalle Bächelacker, deren Sanierung nun ansteht. Bild: Olaf Kühne

Einen Gasgeruch meinten Mitglieder des Turnvereins diese Woche wahrgenommen zu haben. Und dies ausgerechnet im Wasser der neu gebauten Eschliker Sporthalle Friesler. Der Zehn-Millionen-Bau ist erst seit Anfang Jahr in Betrieb und wird seither von Schule und Vereinen rege genutzt.

Linus Köppel,

Eschliker Schulpräsident. Bild: PD

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt Schulpräsident Linus Köppel tatsächlich einen Geruch, der nicht hätte sein sollen. «Es roch eher nach Lösungsmittel», sagt er aber. Liegenschaftenleiter Urs Frischknecht habe sich umgehend der Sache angenommen. Gemäss aktuellen Abklärungen scheint die Enthärtungsanlage das Problem verursacht zu haben. Die Anlage wurde entsprechend ausser Betrieb genommen. Mit dieser Sofortmassnahme sei jedenfalls der Geruch nicht mehr im Wasser wahrnehmbar. Der Sachverhalt müsse jedoch noch vertieft analysiert werden.

100 Baumängel aufgelistet

Es handle sich dabei auch bei weitem nicht um den einzigen Baumangel, berichtet der Schulpräsident – und seit dem Austritt von Beat Müller auch Vorsitzender der Baukommission – weiter. «Rund 100 Mängel haben wir Mitte Dezember anlässlich der Vorabnahme der Sporthalle festgehalten. Diese Grössenordnung ist bei einem Bau dieser Dimension völlig normal. Von den meisten Mängeln und deren Behebung bekommen die Nutzer der Sporthalle gar nichts mit.» Tatsächlich handelt es sich bei den allermeisten Mängeln um Kleinigkeiten, die grösstenteils bereits behoben sind.

Für zahlreiche Arbeiten, wie den Ersatz von vier bemängelten und jeweils eine Tonne schweren Glasscheiben, konnte jüngst die unterrichtsfreie Sportferienwoche genutzt werden. Andere wurden diese Woche abgeschlossen, wie beispielsweise die Montage des Holzhandlaufs am Treppengeländer oder die Rückenlehnen auf dem Behinderten-WC. Pendent sei unter anderem noch ein defekter Storen an der nordwestlichen Gebäudeecke. Hier sei der Stoff schadhaft und müsse neu bestellt werden, was rund einen Monat dauere.

Diese Petitessen ändern indes nichts daran, dass die neue Sporthalle am 3. Januar durch Schule und Vereine in Betrieb genommen werden konnte. «Nach all den auch coronabedingten Lieferengpässen und -verzögerungen, insbesondere bei Metallbauteilen, Dämmelementen und Holz, hat mich das besonders gefreut», sagt Linus Köppel. So steht nun auch der Einweihungsfeier vom 30. April nichts mehr im Weg, welche Schule und Gemeinde zusammen mit der Energytour 2022 ausrichten werden. Angedacht war die Einweihung eigentlich für den Neujahrsapéro vom 2. Januar. Doch wie so vielen, machte Corona auch diesem Anlass einen Strich durch die Rechnung. «Der ordentliche Betrieb startete deshalb am 3. Januar leider ziemlich nüchtern und ohne grosses Drumherum», bedauert Linus Köppel.

Nach Eröffnung der Sporthalle Friesler steht die Sanierung der Mehrzweckhalle Bächelacker an

Gleich neben der Sporthalle Friesler steht in Eschlikon die Mehrzweckhalle Bächelacker. Weil Letztere stark sanierungsbedürftig ist, erntete der entsprechende Baukredit über 3,35 Millionen Franken im vergangenen November an der Urne eine Zweidrittelmehrheit.

Ob die Sanierung des Mehrzweckgebäudes Bächelacker nun wie geplant durchgeführt werden kann, ist derzeit allerdings offen. «Gegen unser Baugesuch ist eine Einsprache eingegangen», sagt Linus Köppel.

Die neue Sporthalle Friesler und die alte Mehrzweckhalle Bächelacker. Bild: Olaf Kühne

«Wir haben unsere Stellungnahme am Freitag verfasst und beim Bauamt eingereicht», sagt Köppel weiter. Für die Baukommission gehe es nun darum zu prüfen, welche Auswirkungen die Einsprache auf die Sanierungsarbeiten am Mehrzweckgebäude Bächelacker habe. Steht doch in der Schulgemeinde Eschlikon auch noch die dritte von drei Stufen ihres Investitions-Fahrplans auf der Agenda: Nach erfolgreicher Bächelackersanierung will die Schulbehörde mit dem Projekt «Teilersatzbau und Sanierung Schulhaus Blumenau» den künftig nötigen Schulraum sicherstellen. Der entsprechende Vorprojektkredit wurde an der Budgetversammlung im vergangenen Dezember durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bewilligt.