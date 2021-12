Eschlikon Das Projekt Blumenau geht in die nächste Phase, die Steuern fallen um zwei Prozentpunkte: So verlief die Budgetversammlung Die Politische Gemeinde Eschlikon verzeichnet für das Budget 2022 einen hohen Ertragsüberschuss. Dieser soll nun dem Stimmvolk in Form einer Steuerfusssenkung zugutekommen. Die Schulgemeinde hat derweil noch die eine oder andere Investition zu tragen.

Isabelle Denzler,

Vize-Gemeindepräsidentin. Bild: Andrea Stalder

Die Politische Gemeinde Eschlikon bringt eine Steuerfussreduktion um zwei Prozentpunkte zur Abstimmung. Es ist das wohl interessanteste Traktandum einer eher unspektakulären Eschliker Budgetversammlung. Überraschenderweise steht am Mittwochabend Vize-Gemeindepräsidentin Isabell Denzler am Rednerpult. Gemeindepräsident Bernhard Braun ist entschuldigt, da er bis Dienstag in Isolation war.

Wasserreservoir Buchhalden. Bild: PD

In der Bächelacker-Turnhalle finden sich 61 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein, was 1,8 Prozent der Stimmberechtigten entspricht. Das Protokoll der vorangegangenen Versammlung sowie das Einbürgerungsgesuch einer deutschstämmigen Familie werden ohne Gegenstimmen angenommen. Einstimmig und zu Gunsten der Sache fällt auch das Abstimmungsergebnis zur Erweiterung des Wasserreservoirs Buchhalden aus. Das Sanierungsvorhaben ist zeit- und kostenintensiv. Dem Kreditantrag von über 2,7 Millionen Franken wird nach detaillierten Ausführungen von Gemeinderat Werner Ziegler dennoch vorbehaltlos zugestimmt.

Gemeinde soll bis 2027 merklich wachsen

Erste Wortmeldungen aus der Bevölkerung folgen erst beim Haupttraktandum, dem Budget 2022. Vorgesehen ist angesichts des üppigen Ertragsüberschusses von 1,56 Millionen Franken eine Steuerfusssenkung um zwei Prozentpunkte. Hierbei wichtig zu erwähnen ist, dass dieser Überschuss nur durch eine Umbuchung des ehemaligen Gemeindehauses Wallenwil zu Stande kommt. Ansonsten spräche der Gemeinderat heute von einem Aufwandüberschuss von rund 490'000 Franken.

Alexander Kredt,

Gemeinderat. Bild: PD

Gemeinderat Alexander Kredt führt denn auch sachkundig durch die einzelnen Posten. Er geht auf starke Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 ein und prognostiziert die Entwicklung im Finanzplan bis 2027. Die Abweichungen seien unter anderem dadurch zu begründen, dass der Gemeinderat wegen Corona «eher defensiv budgetiert» hatte.

Im Finanzplan geht der Gemeinderat davon aus, dass die Steuerkraft in Eschlikon kontinuierlich ansteigen wird. Angelehnt an das aktuelle Bevölkerungswachstum nimmt man an, dass die Gemeinde bis 2027 rund 5200 Einwohnerinnen und Einwohner zählen wird, also 467 mehr als heute. Das entspräche einem jährlichen Zuwachs von 93 Einwohnern.

Mutiger budgetieren

Bevor das Stimmvolk über das Budget 2022 bestimmt, lädt der Gemeinderat zur Diskussion ein. Ein Stimmbürger meldet sich mit der Bitte nach einer mutigeren Budgetierung. Er sagt:

«Ich habe mir die letzten elf Jahre genauer angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass insgesamt gut 5 Millionen Franken zwischen Budget und Jahresrechnung liegen.»

Würde der Gemeinderat optimistischer budgetieren, läge auch eine höhere Steuerfussreduktion drin, mutmasst er. Dasselbe wünscht er sich auch von der Schulgemeinde.

Ein weiterer Stimmbürger bittet den Gemeinderat, die Budgetposten zumindest online detaillierter zu erfassen. Gegen den Antrag der Gemeinde auf Steuerfussreduktion um zwei Prozentpunkte werden indes keine Stimmen laut.

Blumenau erfährt minimalen Widerstand

Linus Köppel, Schulpräsident Eschlikon. Bild: PD

Schulpräsident Linus Köppel und Schulverwaltungschefin Ruth Specker führen im Schnelldurchlauf durch die wichtigsten Budgetposten. Köppel richtet sich mit einem ausserordentlichen Antrag an die Bevölkerung. Die Schulverwaltung habe sich «nach reiflicher Überlegung» dazu entschlossen, den Bau einer Fotovoltaikanlage auf der neuen Turnhalle zu beantragen. «Verschiedene Stimmen aus der Bevölkerung haben diesen Wunsch an uns herangetragen. Jetzt dürfen Sie darüber abstimmen», sagt Köppel. Er verweist sogleich darauf, dass damit allerdings auch Mehrkosten von 220'000 Franken einhergehen. Die Anwesenden nehmen den Zusatzantrag mit 45 zu 5 Stimmen an.

Intensiv diskutiert wird indes über ein Geschäft, das schon in trockenen Tüchern schien. Ein Stimmbürger stellt den Antrag, das Vorprojekt Blumenau vorübergehend aus dem Budget zu streichen. Vorübergehend deshalb, weil man zu einem späteren Zeitpunkt darüber befinden sollte – «etwa an einer ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung», wie er vorschlägt. Seine Begründung, die Schule habe nicht ausführlich genug darüber informiert, kann Schulpräsident Köppel partout nicht nachvollziehen. Hat man doch mehrere Informationsanlässe abgehalten und Neuigkeiten regelmässig in den Gemeindenachrichten publiziert.

Einzelne Stimmbürger stören sich am Kredit für das Vorprojekt «Teilersatzneubau und Sanierung Schulhaus Blumenau». Bild: PD

Der Antrag des Stimmbürgers ist denn auch weit entfernt von einem absoluten Mehr. Die Versammlung entscheidet sich in allen Punkten zu Gunsten der Schulgemeinde, auch was die Abschaffung der Jahresrechnungsversammlung angeht. Künftig wird über die Jahresrechnung an der Urne abgestimmt.