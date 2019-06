Eschlikerinnen und Eschliker zeigen am Samstag ihr Gärten 14 Eschlikerinnen und Eschliker beteiligen sich am Samstagnachmittag am Tag der offenen Gärten 2019. Olaf Kühne

Ein nicht komplettes Gruppenfoto der Gärtner-Gastgeber. (Bild: ZVG)

Der Anlass fand erstmals im Herbst 2017 im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums der Politischen Gemeinde Eschlikon statt: der Tag der offenen Gärten. Am kommenden Samstagnachmittag beteiligen sich nun erneut 14 Gärtnerinnen und Gärtner an der Aktion. Einen Flyer mit deren Adressen und einem Plan liess die Gemeinde bereits rund um Pfingsten in die Haushalte verteilen. Zudem finden sich am Samstag auch Plakate und Hinweispfeile zur besseren Orientierung.