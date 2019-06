Eschliker Turner feiern ihre Erfolge Am Sonntagabend fand in Eschlikon ein Empfang für die Turner, welche vom Eidgenössischen Turnfest in Aarau heimgekehrt sind, statt. Der Publikumsaufmarsch hielt sich allerdings in Grenzen. Christoph Heer

Vom Bahnhof zum Werkhof: Die Eschliker Turner wurden am Sonntagabend, nach ihren Auftritten am Eidgenössischen in Aarau, in der Gemeinde empfangen. (Bild: Christoph Heer)

Viele der Eschliker Turner trugen am Sonntag eine Medaille, errungen am Eidgenössischen Turnfest in Aarau, um ihren Hals. Also schon Grund genug, sie herzlich in Empfang zu nehmen.

Doch Herr und Frau Eschliker genossen wohl lieber den Sommerabend im eigenen Garten. Denn der Publikumsaufmarsch hielt sich penibel in Grenzen. Gut, dass sich wenigstens Angehörige der Turner und natürlich auch die befreundeten Vereine mit ihren Fahnen, dazu bewogen, die Leistungen der Turner gebührend zu Ehren.

Witzige Interviews und kühle Getränke

Man dürfte auch einmal über den Gartenhag hinaus blicken und an solchen Festivitäten teilnehmen, immerhin stehen auch hier unzählige Personen im Hintergrund, die für einen geordneten Festablauf – inklusive funktionierender Festwirtschaft – sorgen. Nichtsdestotrotz, diejenigen, die mit dabei waren, kamen in den Genuss von sympathischen Gesten, witzigen Interviews und kühlen Getränken.

Für die Turner geht es fast pausenlos weiter, am kommenden Wochenende findet nämlich das Eschliker Grümpelturnier statt und es ist hinlänglich bekannt, wie fit und trinkfest, sie sich dabei jeweils zeigen. Vom Dorf – fürs Dorf; ein Besuch auf dem Sportplatz Herdern lohnt sich bestimmt.