Eschliker Industriegebiet erhält eine Bushaltestelle Mit dem nächsten Fahrplanwechsel kann die neue Haltestelle «Industrie» in Betrieb genommen werden. Damit geht für den Eschliker Gemeinderat ein langgehegter Wunsch in Erfüllung.

Die neue Eschliker Haltestelle befindet sich an der Wallenwilerstrasse, vor der Moser Tiefbau AG. Bild: PD

(red/rsc) Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember ist es so weit: In Eschlikon kann an der Wallenwilerstrasse, vor der Moser Tiefbau AG, eine neue Bushaltestelle mit dem Namen «Industrie» in Betrieb genommen werden.

«Endlich», wie der Eschliker Gemeinderat in seiner Mitteilung schreibt. Der Behörde sei es nämlich schon seit vielen Jahren ein Anliegen, dass das Industriegebiet an der Hörnli-, Fabrik- und Wallenwilerstrasse mit den vorhandenen Buslinien 735 (Wil–Bichselsee) und 736 (St.Margarethen–Eschlikon) erschlossen wird. Eine gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr sei für eine Gemeinde wie Eschlikon bedeutend. «Aufgrund mangelnder Fahrplanstabilität in den vergangenen Jahren hat der Kanton Thurgau jedoch immer eine Zusage verweigert.»

Das Fahrplankonzept, welches seit Dezember 2018 in Betrieb ist, habe die Haltestelle «Industrie» nun aber ermöglicht. Deren Ausbaustandard ist laut dem Eschliker Gemeinderat «einfach gehalten». Über die nächsten Jahre soll beobachtet werden, wie sich die Fahrgastzahlen dort entwickeln.