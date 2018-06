Eschenzer Gemeinderat bekommt vor Bundesgericht Recht Ein Stimmbürger bemängelte die Gemeindeversammlung von Oktober 2016. Nun unterliegt er vor Bundesgericht. Er hätte den Gemeinderat an dem Abend sofort und ausdrücklich rügen müssen. Stefan Hilzinger

Blick auf Werkhof und Kirche in Eschenz. (Bild: TZ-Archiv)

Die Sache, um die es geht: das Beitrags- und Gebührenreglement der Gemeinde Eschenz, auch als Perimeterreglement bekannt. Die Akteure: ein Stimmbürger, der Gemeinderat, das Thurgauer Departement für Inneres und Volkswirtschaft, das Thurgauer Verwaltungsgericht und das Bundesgericht. Der nun letzte Akt: Das Bundesgericht weist die Beschwerde des Stimmbürgers betreffend Verletzung des Stimmrechts ab.

Die Rügepflicht gilt unmittelbar



Das steht im Urteil vom 1. Juni, welches das Bundesgericht diese Woche veröffentlichte. Der Stimmbürger hätte seine Rüge sofort und ausdrücklich an der Versammlung von Oktober 2016 selbst anbringen müssen. Nur dann wäre er auch legitimiert, nach der Versammlung einen Stimmrechtsrekurs einzureichen. Formell stützt das Bundesgericht mit seinem Entscheid das erstinstanzliche Urteil des Thurgauer Verwaltungsgerichts vom August 2017. Zuvor hatte das Departement für Inneres und Volkswirschaft dem Stimmbürger noch Recht gegeben. «Das Urteil ist für uns eine Genugtuung», sagt der Eschenzer Gemeindepräsident Claus Ullmann.



Vom Departement enttäuscht

Gemeindepräsident Claus Ullmann (Bild: TZ-Archiv)

Trotz juristischem Erfolg hat die Geschichte für Ullmann einen doppelten Nachgeschmack. Einerseits, weil das Departement für Inneres und Volkswirtschaft dem Gemeinderat nicht den Rücken gestärkt habe und andererseits wegen der Kosten von rund 20000 Franken für das Rechtsverfahren. «Ein Verfahren, das nicht nötig gewesen wäre, wie wir jetzt wissen», sagt Ullmann. Den Anfang nahm die Geschichte in Eschenz im Spätsommer 2016. Gut 200 Bürger verlangten vom Gemeinderat, an einer ausserordentlichen Versammlung über die Grundeigentümerbeiträge für Strassenbauprojekte, kurz Perimeterbeiträge, zu befinden. Stossrichtung: möglichst wenig Beiträge für Private. Der Gemeinderat berief zwar die Versammlung am 27. Oktober 2016 ein, liess den Antrag aber nicht zur Abstimmung zu, weil die Forderung übergeordnetem Recht widerspreche.

«Das Verfahren war nicht nötig, das wissen wir jetzt. »

Claus Ullmann, Gemeindepräsident



Ein Rekurs lag schon in der Luft

An der hektischen Versammlung kam der Antrag letztlich nicht zur Abstimmung. Es wurde nach langem Hin und Her entschieden, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um das Beitragsreglement der Gemeinde zu überarbeiten. Schon während der Versammlung drohten Votanten mit Rekurs und Beschwerde. Der Stimmbürger tat dies nach der Versammlung beim Departmente für Inneres und Volkswirtschaft mit Stimmrechtsrekurs und bekam Recht.

Diesen Entscheid zog der Eschenzer Gemeinderat weiter vor das Thurgauer Verwaltungsgericht. Die Kammer stiess den Entscheid des Departements um, mit den Begründungen, die das Bundesgericht nun im Wesentlichen stützt. Worauf der Stimmbürger seine Sache an das Bundesgericht weiterzog.

Ob der Gemeinderat an dem Abend über den Antrag zum Perimeterreglement hätte abstimmen müssen, klärte das Bundesgericht in seinem Urteil nicht. Die Beschwerde des Stimmbürgers blieb wegen eines Formfehlers erfolglos.