Es wird brenzlig in Diessenhofen: Junge Feuerwehrleute kämpfen um Meriten Rund um das Feuerwehrdepot und in der Altstadt von Diessenhofen ist am Samstag einiges los. Denn im Rheinstädtchen findet der Thurgauer Jugendfeuerwehr-Wettkampf statt.

Feuerwehrleute proben den Ernstfall. (Bild: PD)

(pd) 16 Gruppen von Jugendfeuerwehren aus dem Thurgau und dem angrenzenden Ausland kämpfen an acht Wettkampfposten um den Titel des kantonalen Jugendfeuerwehr-Meisters. Alljährlich richtet eine Thurgauer Jugendfeuerwehr diesen Wettkampf aus.

Zum zweiten Mal in Diessenhofen

Nach 2013 findet er am Samstag zum zweiten Mal in Diessenhofen statt. Die veranstaltende Feuerwehr Region Diessenhofen von OK-Chef Remo Günter hat sich entschlossen, in diesem Jahr ein paar Anpassungen am gewohnten Konzept vorzunehmen.

Aufgrund der steigenden Anzahl von Gruppen wird in Diessenhofen der Parcours, den es an der nationalen Meisterschaft zu bewältigen gilt, im Mittelpunkt stehen. Ergänzend sind sieben weitere Posten vorgesehen, die absolviert werden müssen, wobei bei diesen der Spass am Spiel im Vordergrund steht.

Festwirtschaft und Fahrzeugausstellung

Die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr und dauern bis 15 Uhr. Beendet wird der offizielle Teil mit der Rangverkündigung um 16 Uhr. Die Festwirtschaft, die Fahrzeugausstellung von Feuerwehr und Polizei sowie die Rundfahrten für Gross und Klein sorgen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zum Wettkampfbetrieb.