Jubiläum Seit 10 Jahren für einen guten Start ins Kinderleben im Einsatz Das Netzwerk «Guter Start ins Kinderleben» der Perspektive Thurgau konnte Jubiläum feiern. Ein Geburtstagswunsch: Das Online-Referat des sogenannten Freilerners André Stern zum Thema «Begeisterung».

André Stern: Kinder können sich das nötige Wissen ohne Druck im Spiel aneignen. Manuela Olgiati

Seit Mai 2013 leitet die Perspektive Thurgau das Netzwerk «Guter Start ins Kinderleben» (GSIK) im Auftrag des Kantons Thurgau. Ein beliebtes Angebot für Fachpersonen, die mit werdenden Eltern und Familien mit Babys und Kindern im Alter bis vier Jahre arbeiten. Ziel von GSIK ist die systematische Vernetzung und Zusammenarbeit in Fachkreisen.

Am 10-Jahr-Jubiläumsnetzwerktreffen vom Donnerstagnachmittag begrüsste Anna Hecken von der Abteilung Gesundheitsförderung, Prävention und Sucht des Kantons Thurgau rund 100 Teilnehmende im Saal des Katholischen Pfarreizentrum Weinfelden. Katja Husi-Büttner, Diplompädagogin und Leiterin des Angebots Frühe Kindheit der Perspektive Thurgau, moderierte die Jubiläumsveranstaltung, in der sie online Interviews mit Fachpersonen führte. Jasmin Gonzenbach von der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen hob das Engagement der GSIK hervor. Martina Dumelin von der Perspektive Thurgau lud zum Austausch in Gruppen im Word Café ein.

Eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft

Fachpersonen, die beruflich mit Kindern arbeiten, erleben ihre Verantwortung für den Schutz der Kinder stärker als je zuvor. Diese Verantwortung ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Um das Wohl der Kinder zu fördern und Gefährdungen zu verhindern, sei das frühzeitige Erkennen von Risikofaktoren wichtig, sagen die Experten. Fachpersonen melden, zum Beispiel der KESB, wenn die körperliche, psychische oder physische Integrität eines Kindes gefährdet erscheint.

Alle Kinder verdienen vom Lebensbeginn an die gleichen Chancen auf eine gesunde, körperliche und seelische Entwicklung. Katja Husi sagte: «Das beginnt bereits in der Schwangerschaft.» Die Geburtsstunde des Netzwerk GSIK war vor zehn Jahren. Mit Netzwerktreffen und Intervisionen steht das Angebot seither für Fachpersonen bereit.

Im Rahmen einer Denk- und Vernetzungsrunde in Gruppen besprachen die Teilnehmenden Kernaufgaben und künftige Herausforderungen. Das World Café zeigte den Wunsch nach weiterer Vernetzung auf. GSIK-Treffen müssten attraktiv sein, damit Leute tatsächlich auch teilnehmen würden. Es brauche klarere Kommunikation über Sinn, Zweck und Nutzen.

Manche Kinder fallen durch die Maschen

Die Teilnehmenden am Jubiläumstreffen beschäftigten sich mit der Frage: «Finden wir alle notleidenden Kinder?» Das Netz sollte breiter abgestützt sein, sind sich einige einig. Hausärzte sollten besser informiert sein.

An der Jubiläumsveranstaltung nahm die Gynäkologin, Margaret Hüsler, Chefärztin Geburtshilfe an den Kantonsspitälern Frauenfeld und Münsterlingen, genauso teil, wie Oberarzt Friedrich Struwe vom Psychiatriezentrum Frauenfeld. Auch Hebammen, Kitaleiterinnen, Logopädinnen brachten sich ein. Die Bürgler Gemeinderätin Barbara Keller Foletti sagte: «Auch in der Kommunalpolitik sind wir gefordert.»

Es seien noch nicht alle Akteure im Boot. Politische Kanäle sollten besser genutzt werden. Einer der Moderatoren, Felix Suter sagte: «Viele weisen auf fehlende Angebote für Familien mit zwei- bis vierjährigen und älteren Kindern hin, die durch die Maschen fallen.» Lücken zu schliessen bedeute, eine gute Versorgung vom Kleinkindalter ins Schul- und Jugendalter zu erhalten. Schliesslich gehe es um die psychische Gesundheit.

Die totale Freiheit bekommen

Mit dem Onlinereferat des sogenannten Freilerners André Stern erfüllte sich die GSIK einen Geburtstagswunsch zum Thema «Begeisterung». Buchautor Stern besuchte nie eine Schule. Der 51-Jährige aus Frankreich bekam von seinen Eltern die totale Freiheit, ohne klassische Bildung nach Plan, aufzuwachsen. Kinder könnten sich das nötige Wissen fürs Leben ohne Druck im Spiel aneignen, sagte Stern. Bildungslücken liessen sich mit neuem Wissen füllen. Lernen höre bekanntlich nie auf, ein Leben lang.