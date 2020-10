Interview «Ich muss nicht jedes Tier gleich schiessen»: Der oberster Jäger im Thurgau Roman Kistler liebt Steinböcke und befürwortet Renaturierungen Roman Kistler trat im April 2003 trat die Stelle des Amtsleiters der Jagd- und Fischereiverwaltung im Kanton Thurgau an. Im Gespräch erzählt er, warum der Reiz seines Berufs so vielfältig ist.

Roman Kistler in der Jagd- und Fischereiverwaltung in Frauenfeld. Andrea Stalder

Wie kam es, dass Sie Jäger wurden?

Roman Kistler: Das war Zufall. Als ich 19 Jahre alt war, nahmen mich zwei meiner Cousins, die beide Jäger waren, einmal mit auf die Jagd im Kanton Glarus.

«Ich war sofort fasziniert.»

So begleitete ich meine Cousins einige Jahre lang regelmässig bei der Jagd, bis ich mich 1986 entschloss, die Jagdprüfung zu machen.

Was reizt Sie daran?

Die Reize der Jagd sind vielfältig. Man ist in der Natur, kann Tiere beobachten, was für mich als Biologe und Naturfreund sehr spannend ist. Dazu kommt die psychische wie auch körperliche Herausforderung. Bei der Hochwildjagd, wo man zum Beispiel Gämsen und Hirsche schiesst, kommt man im unwegsamen Gelände durchaus auch mal an seine Grenzen. Und es schwingt ein gewisser Urtrieb mit: Das Erlegen eines Tieres, um es dann selbst zu verwerten und zu essen.

Sie sind Naturfreund und dennoch Jäger. Ist das kein Widerspruch?

Keineswegs.

«Ich muss nicht jedes Tier, das ich beobachte, auch gleich schiessen.»

Mein Standpunkt ist, dass Wildtiere eine nachwachsende Ressource sind. Wenn man diese nachhaltig nutzt, spricht nichts dagegen.

Ist die Jagd notwendig, um Bestände zu regulieren?

Wenn ich ehrlich bin, könnte man auf die Jagd grundsätzlich verzichten. Allerdings müsste man dann auch die Konsequenzen tragen.

Was meinen Sie damit?

Grossraubtiere sind in der Schweiz dünn gesät. So reguliert die Jagd gewisse Wildtierbestände. Wachsen die Bestände, hat das Einfluss auf verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Verbiss an Gehölz durch Schalenwild, was die Waldentwicklung stören kann, und auf die Höhe von Wildschäden in der Landwirtschaft. Die Natur könnte damit leben.

«Die Frage ist, ob wir Menschen diese Auswirkungen auch akzeptieren wollen.»

Am 27. September wurde die Revision des Jagdgesetzes an der Urne abgelehnt. Was ist Ihre Meinung?

Ich stehe dazu, dass ich die Revision nicht schlecht fand. Einzelne Punkte waren aber nicht optimal.

Worauf beziehen Sie sich?

Man hat unter anderem noch reingenommen, dass man Wölfe, die eigentlich geschützt sind, auch in Schutzgebieten hätte regulieren dürfen. Das halte ich nicht für zielführend. Aber grundsätzlich kann ich hinter dem Ansatz einer Wolfsregulation stehen.

Braucht es ein neues Jagdgesetz?

Für einen Mittellandkanton wie den Thurgau war diese Revision nicht wahnsinnig entscheidend. Aber aus Sicht eines Biologen und Jagdverwalters kann ich nachvollziehen, dass man in gewissen Alpengebieten an die Grenzen stösst. Es war offensichtlich, dass bei der Revision die Situation mit dem Wolf im Vordergrund stand, da sie sich in gewissen Gebieten verschärft hat.

«Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken, braucht es mittelfristig gewisse Eingriffsmöglichkeiten.»

Zur Person Roman Kistler wuchs in Reichenburg im Kanton Schwyz auf, einer ländlichen Gemeinde zwischen Walensee und Zürichsee. Nach der Matura legte er an der Universität Zürich ein Biologiestudium ab und war nach Abschluss einige Jahre als wissenschaftlicher Assistent am Zoologischen Museum Zürich tätig. Gleichzeitig arbeitete er zirka 15 Jahre für ein Ökobüro in Zürich, das sich auf einheimische Wildtiere spezialisiert hatte. Im April 2003 trat er im Kanton Thurgau die Stelle des Amtsleiters der Jagd- und Fischereiverwaltung an. (eka)

Wie stark sind Thurgauer Bauern vom Wolf betroffen?

Er stellt kein akutes Problem dar. Zuletzt hat ein Wolf letzten Winter sechs Schafe und einen Rehbock gerissen. Weil er krank war, wurde er durch die Behörden geschossen.

Könnten sich hier in Zukunft wieder Wölfe ansiedeln?

«Es werden uns in den nächsten Jahren immer wieder vereinzelte Wölfe besuchen.»

Ich würde auch nicht ausschliessen, dass sie sich dauerhaft ansiedeln. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass hier bald flächendeckend Wolfsrudel durch die Wälder streifen. Der Thurgau ist zu dicht besiedelt.

Wie steht es um die Fischerei im Kanton Thurgau?

Es könnte besser sein, die Fischbestände sind nicht sehr hoch. Eines der Hauptprobleme ist der Wassermangel. Da stehen die steigenden Temperaturen und mangelnden Niederschläge der letzten Jahre im Vordergrund. Fliessgewässer sind am stärksten betroffen.

Ist der Gewässerschutz ausreichend?

Wir sind auf sehr gutem Weg, es hat sich viel getan in den letzten Jahren.

«Leider findet man immer wieder Schadstoffe in den Gewässern, die in erster Linie aus der Landwirtschaft zu kommen scheinen.»

Aber viele Untersuchungsprogramme und Abwasserreinigungsanlagen werden mit zusätzlichen Reinigungsstufen versehen, damit sie mehr Schadstoffe aus dem Wasser filtern. Zudem werden viele Kraftwerke fischgängig gemacht und umgebaut, sodass die Fische wieder vermehrt die unterschiedlichen Lebensräume nutzen können.

Sie sind auch ein Befürworter von Renaturierungen.

Lange war die Strategie, Gewässer zu kanalisieren, sie enger und gradlinig zu machen, um zu erreichen, dass Bäche und Flüsse möglichst wenig Fläche beanspruchen. Heute sehen wir, dass dies aus ökologischer und wasserbaulicher Sicht ein grosser Fehler war. Ufergebiete sind extrem wichtige Lebensräume. Wir haben der Natur viel Dynamik weggenommen, es findet keine Entwicklung mehr in diesen Gewässern statt.

Wie helfen Renaturierungen?

Diese dynamischen Prozesse werden wieder reaktiviert und die Hochwassersicherheit verbessert, da Renaturierungen oft mit Hochwasserschutzprojekten kombiniert sind. Wir versuchen, bewusst, eine gewisse Erosion zuzulassen, weil regelmässiges Geschiebe für die Laichaktivität vieler Fischarten lebenswichtig ist. Und je diverser und weniger gradlinig ein Gewässer ist, desto besser kann es auch mit Hochwasserkapazität umgehen. Kurven und natürliche Ufer helfen, Hochwasser in Schach zu halten.

Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

«Die Arbeit ist überaus vielfältig, was ich sehr schätze.»

Zu meinen Hauptaufgaben gehört die Auskunft für Jäger, Angler, Berufsfischer aber auch Privatpersonen, die Umsetzung der Jagd- und Fischereigesetze verbunden mit einer nachhaltigen Jagdplanung. Die Erteilung von Bewilligungen und das Erstellen von Jagd- und Fischereistatistiken.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Ich habe im Kanton Glarus auf 1100 Metern Höhe eine Ferienhütte, die ich sehr ausgiebig nutze. Dort verbringe ich sehr viele Wochenenden. Ich gehe wandern, jagen, Tiere beobachten, Pilze suchen. Und bei schlechtem Wetter geniesse ich das einfache Hüttenleben.

Haben Sie ein Lieblingstier?

Eigentlich zwei: Gämse und Steinbock.

«Es ist eindrücklich und faszinierend, an was für steilen Felswänden sie sich aufhalten.»

Und wie sie durch die harten Winter im Hochgebirge kommen, trotz mehrerer Meter Schnee.