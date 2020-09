«Es gilt, eine Tradition aufrechtzuerhalten»: Daniel Ziegler tritt am Freitag in Stettfurt auf

Der Startschuss fällt am Freitag, 25. September, mit dem humorvollen Ausnahmebassisten Daniel Ziegler. Nach ihm betritt am Samstag, 24. Oktober, Christof Wolfisberg die Bühne und präsentiert ein kabarettistisches Theaterstück. Am Freitag, 4. Dezember, tritt Uta Köbernick, die als Kabarettistin Schauspiel, Musik und Witz vereint, auf. Das neue Jahr beginnt mit einer Mischung aus Volksmusik und Rock ’n’ Roll von Nicolas Senn am Sonntag, 10. Januar. Weiter geht es am Freitag, 12. Februar: Musiker, Erzähler und Schauspieler Philipp Galizia ist zu Gast und wird von Christian Roffler auf dem Piano begleitet. Den Abschluss macht Frölein Da Capo mit ihrem Einfrau-Orchester am Freitag, 12. März. Reservationen per Telefon unter 052 376 12 73 oder per E-Mail an info@kultur-keller.ch