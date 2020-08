«Es geht darum, dass sich die Person im Falle einer Wahl entscheiden muss»: Frauenfelder Gemeinderat weist Motion für Verbot von Ämterkumulation zurück an den Stadtrat Die Mehrheit des Gemeinderates hat die Motion «Unvereinbarkeit» für erheblich erklärt, die für den Stadtpräsident nebst seinem Vollzeitamt eine gleichzeitige Ausübung eines National- oder Ständeratsmandat verbieten soll. Der Stadtrat muss nun innert einem halben Jahr reagieren.

Stadt- und Gemeinderat tagen coronakonform mit genügend Sicherheitsabstand im Grossen Bürgersaal im Rathaus Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Nicht an der Aare und an der Murg, nicht Bern und Frauenfeld gleichzeitig. Mit einer Rechtsgrundlage will der Gemeinderat verhindern, dass die Vertretung des Frauenfelder Stadtpräsidiums nebst seinem Vollamt gleichzeitig einem Mandat im National- oder Ständerat nachgeht. Am Mittwoch hat die Mehrheit des Rates die überparteilich abgestützte Motion «Unvereinbarkeit» für erheblich erklärt.

Uneinigkeit innerhalb der Fraktionen

Ursula Duewell, Gemeinderätin FDP. Bild: PD

Vorausgegangen waren kontroverse Diskussionen innerhalb der Fraktionen, wie die Voten deren Sprecher bewiesen. In einem Milizsystem müsse ein Doppelmandat möglich sein. «Alle haben das Recht, sich wählen zu lassen», sagte Ursula Duewell für die Fraktion FDP. Das Pensum für den vollamtlich bezahlten Stadtpräsidenten sei mit einem weiteren Amt in Bern zu hoch, entgegnete Pascal Frey für die SP-Fraktion. Er ergänzte:

Pascal Frey, Gemeinderat SP. Bild: PD

«Wir verlangen Arbeit, nicht nur Repräsentation.»

Andres Storrer von der Fraktion SVP/EDU führte aus, dass ein Arbeitgeber in der Privatwirtschaft neben einem Vollamt niemals eine solche Nebenbeschäftigung erlauben würde. Storrer sagte:

Andres Storrer, Gemeinderat SVP. Bild: PD

«Die Rollen im National- und Ständerat haben sich verändert, die Anforderungen sind gestiegen.»

Samuel Kienast, Gemeinderat EVP. Bild: PD

Unvereinbarkeit schliesst Kandidaturen nicht aus Uneinigkeit herrschte auch innerhalb der Fraktion CVP/EVP. «Es braucht eine Regelung, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden», sagte Sprecher Samuel Kienast.

Roland Wetli rief für die Fraktion CH/Grüne/GLP in Erinnerung, dass es weder um den amtierenden Stadtpräsidenten noch um ein Verbot für eine Kandidatur für politische Ämter in Bern gehe. Wetli sagte:

Roland Wetli, Gemeinderat CH. Bild: PD

«Es geht einzig darum, dass sich die Person im Falle einer Wahl entscheiden muss, welches Amt sie ausüben und welches sie abgeben will.»

Elsbeth Aepli, Vizestadtpräsidentin Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Der Stadtrat ist anderer Meinung, wie Vizepräsidentin Elsbeth Aepli wegen des Ausstandes von Anders Stokholm sagte: «Ein Stadtpräsident kann in Bern für die Interessen der Stadt weibeln.» Die Frage nach der Belastung könne man gerade so gut bei der Vereinbarkeit zwischen Stapi und Kantonsrat stellen. Zudem soll man nicht das Wahlrecht einschränken. «Es ist wichtig, dass man frei entscheiden kann», sagte Aepli.

Mögliche Anpassungen im Besoldungsreglement

Einigkeit zwischen Stadt- und Gemeinderat gab es einzig bei der Meinung, dass der Stapi sein in Bern verdientes Geld abliefern müsste. Sei’s drum:

Der Rat erklärte die Motion mit 21 Ja- zu 13 Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen für erheblich. Noch klarer entschied er sich dafür, die Motion an den Stadtrat zurückzuweisen, der nun einen Entwurf ausarbeiten muss.