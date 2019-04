Ruth Felix gibt ein Konzert in Frauenfeld: «Es fühlt sich wie Heimkommen an» Die Jodlerin und Sängerin Ruth Felix gibt am Sonntag nicht nur ein Konzert in Frauenfeld, sondern auch eine neue Platte heraus. Die 47-Jährige veröffentlicht damit ihr drittes Album. Tizian Fürer

Die Jodlerin, Sängerin und Moderatorin Ruth Felix. (Bild: PD)

Freuen Sie sich auf den Auftritt in Frauenfeld?

Ruth Felix: Für mich ist Frauenfeld meine Heimat. Ich wohnte hier von 2000 bis 2013. Ausserdem arbeite ich mittlerweile auch schon über zwanzig Jahre in dieser Stadt. Ich gab 2009 mein erstes Konzert hier. Es fühlt sich für mich also wie Heimkommen an.

«Eine tiefe innere Freude verspüre ich, wenn ich an das bevorstehende Konzert in Frauenfeld denke.»

Schon seit zehn Jahren trete ich nun auf und gebe zirka 80 Konzerte pro Jahr. Jetzt ist es für mich Zeit, einen Punkt zu machen und das Publikum erneut zu überzeugen. Besonders freue ich mich darüber, dass der ehemalige SRF-Moderator Beat Tschümperlin die Gäste durch den Nachmittag führen wird.

Das Konzert wird in der evangelischen Stadtkirche stattfinden. Ist das Auftreten in einer Kirche etwas Besonderes?

Auf jeden Fall. In einer Kirche herrscht eine Atmosphäre, die man nicht so leicht beschreiben kann. Es ist zum einen der Klang der Musik, der sich ändert, aber auch eine Stimmung, die es sonst fast nirgends gibt. Ausserdem freue ich mich immer wieder über die Unterstützung des Mesmers Marcel Keller, der mir jeweils tatkräftig zur Seite steht. Doch generell wird es ein spezieller Auftritt sein mit einigen befreundeten Gastmusikern, auf die ich mich freue.

Sie werden also nicht alleine auftreten.

Genau. Ich werde zusammen mit den Musikern auftreten, die auch die Instrumente auf meiner neuen Platte eingespielt haben. Ausserdem werden mich Katrin Breitenmoser und Silvia Bürgi gesanglich bei einigen meiner Lieder unterstützen.

Sie sprachen Ihr neues Album an. «Der Tanz vom Glück» ist nach fünf Jahren Ihre erste Veröffentlichung. Wieso die lange Wartezeit?

Generell nehme ich mir immer Zeit für meine Projekte. Es steckt viel Arbeit in einem Album. Speziell, wenn es 17 Stücke enthält, was überdurchschnittlich viel ist. Ausserdem finanziere ich meine Musik immer selbst. So kann ich machen, worauf ich Lust habe. Ich fühle die Musik und mache sie um der Musik Willen. Mir bedeutet das Berühmtsein nichts. Mich interessiert nur die persönliche Entwicklung.

Und wie sieht diese aus?

Ich lernte in den letzten zehn Jahren viel über Musik und über das Musikbusiness. Ich probierte immer wieder neue Techniken aus und stellte mich Herausforderungen. Oft musste ich auch den inneren Schweinehund überwinden, was nicht immer einfach ist. Auch daraus habe ich gelernt und bin daran gewachsen.

Wovon handeln die Lieder Ihres neuen Albums?

Das Leben ist wahnsinnig komplex. Egal ob familiär oder beruflich, der Alltag fordert einen immer wieder. Deshalb ist das Album auch der «Tanz vom Glück» und nicht der «Tanz ins Glück».

«Die Liebe ist ein Thema, das immer wieder besungen wird.»

Aber auch andere Themen wie beispielsweise die Vergesslichkeit. Zudem habe ich auf dieser Platte noch eine eher spezielle Nummer, den «Smoothie-Mix». Darin geht es um den neuen Trend, sein Essen zusammen zu mixen, weil alle denken es sei viel gesünder. Es ist ein lustiges Lied mit einem Augenzwinkern.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Mein Terminkalender ist schon ziemlich voll. In nächster Zeit werde ich aber wohl oft meine Texte üben. Eigentlich lerne ich diese relativ schnell, habe aber nicht immer Lust dazu. Da putze ich sogar lieber.