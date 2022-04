Sport Erstes Turnier fällt Schnee zum Opfer: In Müllheim ist die Anlage für Fussballgolf eröffnet Anders als geplant verlief am Samstag in Müllheim die Eröffnung der ersten Fussballgolfanlage der Schweiz.

Kantonalbank-CEO Thomas Koller spricht an der Eröffnung der Müllheimer Fussballgolfanlage. Bild: Tobias Garcia

«Wir haben eigentlich schönes Wetter bestellt, aber dieses Wetter hat uns schon beim Baustart begleitet.» So begrüsst der Geschäftsleitungsvorsitzende der TKB, Thomas Koller, die rund 100 Gäste und Medienvertreter.

Die Bank realisierte seit knapp einem Jahr den Fussballgolfplatz in Müllheim. Die Idee dafür kam vor über drei Jahren von einem Mitarbeitenden. «Diese Idee hat uns gefallen und so ist das Projekt gereift», sagt Koller.

Die Anlage sei passend zum 150-Jahr-Jubiläum der TKB und ganz nach dem Motto «TKB bewegt. Seit 150 Jahren. Und in Zukunft». Doch die Bank möchte auch ihren Kunden etwas zurückgeben und «Spiel und Spass in den Thurgau bringen». Zudem habe die Kantonalbank diese Länderei sinnvoll und ökologisch nutzen können, ohne grosse Eingriffe in die Natur.

Die 18-Loch-Anlage sei ideal für Familien, Vereine und Firmen. Gemäss Thomas Koller sei es die erste professionelle Fussballgolfanlage der Schweiz. «In Deutschland gibt es schon über 40 Plätze, sogar mit Europa- und Weltmeisterschaften», sagt Koller und fährt mit ein bisschen Ironie weiter: «Wer weiss? Vielleicht findet auch hier einmal eine WM statt.»

Auch der Geschäftsführer von Thurgau Tourismus, Rolf Müller, ist begeistert von dem Projekt. «Anfangs fiel es mir schwer vorzustellen, dass genau hier so eine Anlage entstehen soll. Heute bin ich einfach nur begeistert», sagt Müller. Fussballgolf in Müllheim sei ein echtes Highlight für den Ostschweizer Tourismus. Er ist überzeugt, «dass auch Besucher aus Zürich oder dem Ausland diese ganz besondere Aktivität erleben möchten».

Kaum Probleme bei der Realisierung des Projekts

Die grössten Zweifel hatten Rolf Müller und Thomas Koller vor dem Projekt. «Wir hatten Zweifel bezüglich der Baubewilligung. Doch diese Zweifel haben sich zum Glück nie bewahrheitet», sagt Koller. Die TKB sei aktiv auf die Anwohner und Verbände zugegangen und hätte so nie wirklich Probleme gehabt. «Wenn die TKB etwas macht, kommt es eigentlich immer gut», sagt Müller.

Mit Pro Natura und dem Natur- und Vogelschutzverein Müllheim konnten auch die Zwischenflächen sinnvoll genutzt werden. Es gibt einen Biodiversitäts-Lehrpfad über zwölf Posten. Die Erstellung dieses Lehrpfades wurde unter anderem von der Gartenbaufirma von Nationalrat Manuel Strupler vorgenommen. Strupler sagt, es seien auch Anlässe abseits des Fussballgolfes geplant. «Es wird Veranstaltungen für die Biodiversität geben», sagt der Nationalrat.

Doch auch sonst hat die Anlage mit einem Bistro, einer gemütlichen Scheune und den beschriebenen Naturposten vieles zu bieten. Struplers und Lukas Schmids Firma Fussballgolf Thurgau GmbH wird die Anlage in Betrieb nehmen und die Instandhaltung übernehmen. Auch Vermietungen der Scheune inklusive Catering seien möglich.

Der Standort Müllheim wird weiter gefördert

Mitten im Kanton Thurgau ist nun also eine einmalige Anlage eröffnet. Auch Gemeindepräsident Urs Forster ist begeistert von dem Projekt. «Das ist natürlich beste Werbung für uns und ist standortfördernd für Müllheim», sagt Forster. Auch der Verkehr bereitet ihm, anders als bei dem abgelehnten Projekt eines Outlets in Müllheim, keine Sorgen. Auch er will sich eine Runde auf dem Platz nicht entgehen lassen. Er fordert auch schon seine Gemeinderatskollegen heraus. «Im Sommer veranstalten wir hier sicher ein kleines Turnier.»

Das Miniturnier für die Gäste, das eigentlich für die Eröffnung angedacht war, fällt wetterbedingt ins Wasser – oder eben in den Schnee. Bei Wurst, Suppe und Getränken werden aber schon Pläne für Vereins-, Familien- oder Firmenanlässe geschmiedet. «Genau diesen Leuten möchte die Bank etwas zurückgeben», sagt Thomas Koller. Hoffentlich dann bei schönerem Wetter.