Frauenfelder Verein hat nach 163 Jahren erstmals eine Präsidentin An der Jahresversammlung der regioSingers in Frauenfeld wählten die Mitglieder Diana Manser einstimmig zur neuen Präsidentin.

Die neue Präsidentin Diana Manser (Mitte) und ihr Vorstand. (Bild: PD)

(red) 28 Sängerinnen und Sänger waren kürzlich an der 163. Jahresversammlung der regioSingers (ehemals Gesangverein Frauenfeld) zugegen. Interimspräsident Ernst Vögeli führte durch die Traktanden.

Präsident und Aktuarin verabschiedet

Mit grossem Applaus für die unzähligen für den Verein geleisteten Arbeitsstunden wurden an diesem Abend Vögeli und Aktuarin Karin Niedermann aus dem Vorstand verabschiedet. Als neue Präsidentin und somit erste Frau in der 163-jährigen Vereinsgeschichte wählte die Versammlung einstimmig Diana Manser, die ihr bisheriges Amt als Kassierin an Erich Müller übergab.

Neu übernehmen Esther Fischer, Sonja Perolini und Andrea Stieger die weiteren Vorstandsaufgaben. Ehrungen für langjährige Vereinstreue gab es für fünf Sänger. Zudem konnten zwei neue Sängerinnen in die Reihen der regioSingers aufgenommen werden, die seit vergangenem Sommer von Dirigentin Sviatoslava Luchenko geleitet werden.