Erste Erkenntnisse des Thurgauer Gewässerschutzprojekts «AquaSan»: Grösstes Risiko bei Pflanzenschutzmittel besteht auf den Bauernhöfen Mit Hilfe des Projekts «AquaSan» sollen die Umweltrisiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent reduziert werden. Bereits im zweiten Projektjahr hat «AquaSan» erste Indizien zu den Hauptrisikobereichen ermittelt.

Projektleiter Florian Sandrini erklärt, wie beim Anbau von Raps verschiedene Arten der Unkrautbekämpfung getestet werden. Bild: Reto Martin

(red/lsf) Immer wieder gelangen Pflanzenschutzmittel in Bäche. Das Thurgauer Projekt «AquaSan», für das der Grosse Rat 2019 einstimmig einen Kredit von 1,7 Millionen Franken gesprochen hatte, setzt bei diesem Problem an. Das Ziel ist es, die Eintragswege von Pflanzenschutzmitteln in die Gewässer zu eruieren, das Risiko sowie die Belastung durch solche Mittel in Gewässern zu reduzieren und deren Einsatz zu optimieren. In einer Medienmitteilung des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg heisst es:

«Damit soll in Zukunft der Schutz der Umwelt und der landwirtschaftlichen Kulturen sichergestellt werden.»

Das Projekt ist in seiner umfassenden Betrachtung und unter Berücksichtigung aller betroffenen Akteure einmalig in der Schweiz. Das Interesse der Thurgauer Landwirtschaft an diesem Projekt ist gross. Die Nachfrage zur Projektteilnahme war so gross, dass mehr als doppelt so viele Betriebe in die Pilotphase aufgenommen wurden als budgetiert war. Zum Ende des Projektes im Jahr 2026 sollen rund 100 Landwirte mit über 2000 Hektaren im Einzugsgebiet des Eschelisbachs und der Salmsacher Aach involviert sein.

Ein gemeinsames Projekt von Kanton, Bund und Landwirtschaft Federführend im Projekt sind das Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg, das Amt für Umwelt und das Landwirtschaftsamt. Zudem sind der Verband Thurgauer Landwirtschaft, der Thurgauer Obstproduzentenverband, die Gemüseproduzentenvereinigung der Kantone Thurgau und Schaffhausen, die Vereinigung Thurgauer Beerenpflanzer, Agroscope und Agridea am Projekt beteiligt.

Messergebnisse geben erste Hinweise

Pflanzenschutzmittel in Gewässern können nur reduziert werden, wenn bekannt ist, wie sie ins Gewässer gelangen. Aus den Messergebnissen der Pilotbetriebe in den Jahren 2019 und 2020 ergeben sich nun erste Indizien für Lösungsansätze zur Reduktion der Umweltrisiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Auch weil die Messungen mit Informationen der Landwirte zu ihren Betrieben und von ihnen offen gelegten Pflanzenschutzmittelaufzeichnungen kombiniert werden können.

«Weil die Messergebnisse im Gewässer und die Massnahmen auf den Betrieben regelmässig offen diskutiert werden, können die Risikobereiche priorisiert und daraus wirkungsvolle Massnahmen abgeleitet werden», sagte Projektleiter Florian Sandrini an einer Medieninformation auf der Swiss Future Farm des Bildungs- und Beratungszentrums Arenenberg in Tänikon.

Die bisher durchgeführten Messungen zeigen: Das grösste Risiko geht von den Hofplatzentwässerungen aus, gefolgt von der oberflächlichen Abschwemmung. Der Eintrag durch Drainagewasser, so die bisherigen Messergebnisse, scheint ein geringeres Risiko darzustellen.

Bereits erste Massnahmen getestet

Bereits testete das Projekt gemeinsam mit Landwirtschaftsbetrieben erste Massnahmen zur Reduktion der Umweltrisiken durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Dabei zeigte sich, dass die Massnahmen immer mit einem Mehraufwand verbunden sind und die vorherrschende Lehrmeinung nicht immer problemlos in die Praxis transferiert werden kann.

Folgeprobleme ergaben sich etwa aus Blühstreifen, welche in Obstanlagen angelegt wurden für Nutzinsekten, die zur natürlichen Schädlingsregulation beitragen. In den Blühstreifen konnten sich die Mäuse stark vermehren. Diese verursachten Frassschäden an den Wurzeln von Obstbäumen. In der Folge sterben diese Bäume ab und dem Landwirt wird die Produktionsgrundlage entzogen.

«Dass die Umsetzung von Massnahmen technisch herausfordernd wird, war von Anfang an klar, die Lösung solcher Herausforderungen ist eine Kernaufgabe des Projektes», unterstreicht Florian Sandrini. Ab dem Jahr 2021 folgt die zweite Projektphase mit einem grossflächigen Einbezug aller Betriebe im Projektperimeter.