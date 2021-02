GESCHÄFTSBERICHT Raiffeisen Aadorf erhält erste Covid-Kredite wieder zurückbezahlt Die Raiffeisenbank Aadorf kann in den meisten Geschäftsfeldern zulegen, macht aber leicht weniger Gewinn.

Bankleitung und Kader der Raiffeisenbank Aadorf: Brigitte Del-Prete, Pascal Heuberger, Jasmin Grob, René Blöchlinger, Patrick Müller (Vorsitzender), Veronica Martins, Anton Sopi, Thomas Kessler und Donato Blasucci. (Bild: ZVG)

Die Aadorfer Raiffeisengenossenschaft ist gleich in drei Gemeinden tätig: an ihrem Hauptsitz in Aadorf sowie in Elgg und Wiesendangen. An das Gewerbe in diesen drei Gemeinden bezahlte die Bank im vergangenen Jahr im Rahmen des Garantieprogrammes des Bundes 7,1 Millionen Franken an sogenannten Covd-19-Krediten aus, wie die Genossenschaft in ihrem Bericht zum Geschäftsjahr 2020 mitteilt. Indes betrug der Umfang dieser Kredite zum Jahresende nur noch 6,5 Millionen, weil 600'000 Franken bereits wieder zurückbezahlt wurden.

Der Posten «Übrige Kredite» erfuhr bei der Raiffeisen Aadorf denn auch eine deutliche Zunahme: Er stieg um 10,4 Prozent auf 28,3 Millionen Franken. Geringer, aber auf einem ganz anderen Level, war der Anstieg im Kerngeschäft der Raiffeisen. Die Hypothekarausleihungen nahmen um 3,3 Prozent oder 33,8 Millionen Franken zu und beliefen sich zum Jahresabschluss auf 1,053 Milliarden.

Genossenschaft bezahlt 870'000 Franken Steuern

In ihren drei Gemeinden, den Kantonen Thurgau und Zürich sowie dem Bund liefert die Raiffeisen Aadorf 870'000 Franken Steuern ab, was einer Zunahme zum Vorjahr um 7,3 Prozent entspricht. Zudem konnte die Bank ihre Kosten um 220'000 Franken senken.

Der Geschäftserfolg stieg entsprechend markant, von knapp 4 Millionen auf knapp 6,2 Millionen Franken. Dass der Reingewinn dennoch von 1,86 auf 1,7 Millionen Franken gesunken ist, ist laut der Mitteilung einer «Einmalabschreibung des Kernbankensystems im Vorjahr» geschuldet.

Die Coronapandemie treibt die Raiffeisen Aadorf nicht nur in ihrem Alltagsgeschäft um. Wie Verwaltungsrat und Geschäftsleitung entschieden haben, müssen Genossenschafterrinnen und Genossenschafter auch heuer auf die jeweils sehr gut besuchte und reichhaltig gestaltete Generalversammlung verzichten.

Wie im vergangenen Jahr will die Bank als Ersatz auch 2021 eine schriftliche Urabstimmung durchführen. Hierfür erhalten die Genossenschafter die schriftlichen Unterlagen Mitte März.