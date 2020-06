Erste Ansprechpartnerin bei Heimweh: Sie vermittelte zwanzig Jahre lang

Au-Pair-Stellen an junge Thurgauerinnen Die Pensionierung der Stelleninhaberin nützt die evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau, die Vermittlung von Au-Pair-Stellen zu beenden. Dies nach über hundert Jahren.

Brigitte Rebsamen wechselte drei Mal den Arbeitsort, ohne die Stelle zu wechseln. PD

Vor über hundert Jahren begann die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau, Stellen für das Welschlandjahr zu vermitteln. Die damals begonnene Ära endete am 31. Mai 2020 mit der Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin Brigitte Rebsamen-Hilfiker. 20 Jahre leitete die sozialdiakonische Mitarbeiterin aus Rickenbach die landeskirchliche Stellenvermittlung Westschweiz und Tessin «oui – si – yes». Die landeskirchliche Stellenvermittlung wurde in den letzten Jahren immer weniger in Anspruch genommen.

Die entspannte Lehrstellensituation war wohl mit ein Grund dafür, wie Brunhilde Bergmann von der Fachstelle Information und Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.

Kirchenratspräsident würdigt die Pensionierte

2019 beschloss die Synode, das Angebot mit Rebsamens Pensionierung aufzugeben. Letzten Mittwoch wurde die Vermittlerin vom Kirchenrat im Garten der Kirchenratskanzlei verabschiedet. Kirchenratspräsident Pfarrer Wilfried Bührer würdigte ihre Arbeit. Dreimal wechselte ihr Arbeitsort, zuerst Dussnang, dann Weinfelden, zum Schluss Frauenfeld. Zur Au-Pair-Stellenvermittlung als Brückenlösung zwischen Schulabschluss und Lehrbeginn kam die Vermittlung von Praktikumsstellen für das Hauswirtschaftsgrundlehrjahr hinzu.

Als erste Ansprechpartnerin für Gastfamilie, Jugendliche und deren Eltern vermittelte Rebsamen auch bei Problemen auf zwischenmenschlicher Ebene oder bei Heimweh. Mit transparenten Verträgen und sorgfältiger Abklärung der gegenseitigen Erwartungen sowie der persönlichen Chemie, war Rebsamen bestrebt, dass es gar nicht so weit kommt.

Sie gab den Jugendlichen wertvolle Anregungen zum Umgang mit Kindern und zur Freizeitgestaltung im fremdsprachigen Gebiet. Rebsamen besuchte ihre Jeunes Filles und die wenigen Knaben am jeweiligen Einsatzort und kannte jede Gastfamilie persönlich. (red.)