Ersatzwahlen Wegen zweitem Wahlgang: Neukonstituierung des Wängemer Gemeinderates lässt weiter auf sich warten Am Sonntag konnte keiner der beiden Kandidaten das Rennen für einen freien Wängemer Gemeinderatssitz für sich entscheiden. Der zweite Wahlgang ist erst auf den 15. Mai angesetzt.

Wängi hat noch keinen vollständig besetzten Gemeinderat. Bild: Olaf Kühne

Zweite Wahlgänge haben in Wängi nicht gerade Tradition. Selbst Kampfwahlen in Ersatz- und Gesamterneuerungswahlen haben in der betulichen Gemeinde eher Seltenheitswert. Gleich zwei Rücktritte aus der Gemeindeexekutive halten die Behörde nun aber ziemlich auf Trab.

Annette Cao (parteilos)

Kandidatin für den Wängemer Gemeinderat Bild: PD

Am Anfang stand Anton Scheuchzers Rücktritt per Ende 2021. Seine Partei, die Mitte, verzichtete vorerst auf den Sitz. In die Bresche sprang die SVP mit ihrem Vorstandsmitglied Marco Breitenmoser. Die Sache schien geritzt. Buchstäblich aus dem Nichts tauchte dann aber Annette Cao auf. Die bis dato unbekannte und parteilose 24-Jährige reichte ebenfalls ihre Kandidatur ein und sorgte - ohne sichtbaren Wahlkampf - am 28. November 2021 beinahe für eine grosse Überraschung: Bei einer rekordverdächtigen Stimmbeteiligung von 72 Prozent lag Cao zwar mit ihren 608 Stimmen deutlich hinter Breitenmoser. Indes erreichte dieser mit 708 Stimmen das Absolute Mehr von 702 Stimmen nur sehr knapp.

Roman Krucker (Die Mitte)

Kandidat für den Wängemer Gemeinderat Bild: PD

Noch knapper war das Resultat am vergangenen Sonntag. Robert Beuschs (FDP) Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende Februar hatte eine erneute Ersatzwahl erforderlich gemacht. Dieses Mal schickte die Mitte-Partei den 51-jährigen Roman Krucker ins Rennen. Wieder angetreten war Annette Cao. Am Sonntag nun erreichten beide das Absolute Mehr nicht. Krucker erzielte 499 Stimmen, Cao - dieses Mal mit ein bisschen Wahlkampf - konnte 488 Stimmen auf sich vereinen.

Pro forma hatte der Gemeinderat einen allfälligen zweiten Wahlgang auf den eidgenössischen Abstimmungssonntag vom 15. Mai angesetzt. Wirklich mit dem nun eingetroffenen Szenario gerechnet hat die Behörde aber offensichtlich nicht wirklich.

Wollte sie doch, nach zwei Ersatzwahlen innert kürzester Zeit, mit der Neukonstituierung zuwarten, bis am 13. Februar alles entschieden sein würde. Sprich, Marco Breitenmoser ist seit dem 1. Januar ohne eigenes Ressort im Amt, interimistisch leitet Gemeindepräsident Thomas Goldinger das Bauressort. Nun drohen aber auch das Ressort Soziales und damit der Vorsitz der Sozialhilfebehörde per Ende Februar zu verwaisen.

Die erste ordentliche Sitzung des Gemeinderates in neuer, indes noch nicht vollständiger Besetzung ist auf den 8. März angesetzt. Ob man so lange warten wird, die Angelegenheit zumindest zu diskutieren, kann Gemeindepräsident Goldinger auf Anfrage unserer Zeitung noch nicht sagen. Er gesteht aber ein: «Ja, das Wahlresultat hat unsere Pläne schon ziemlich über den Haufen geworfen.» Weiter erklärt er, weshalb der Gemeinderat die beiden Wahlgänge zeitlich so weit auseinander festgelegt hat:

Thomas Goldinger (FDP)

Wängemer Gemeindepräsident Bild: Olaf Kühne

«Um den finanziellen und personellen Aufwand in vertretbarem Rahmen zu halten, klinken wir uns für kommunale Urnengänge jeweils am liebsten bei eidgenössischen Terminen ein. »

Würde man eigens eine Ersatzwahl durchführen, kostete dies schnell rund 5000 Franken. «Bei rund 3000 Stimmberechtigten kostet nur schon das Postporto 2500 Franken. Dazu kommen Kosten für Material und Druck sowie die Entschädigungen für das Wahlbüro.»

Sicher ist derzeit also einzig, dass der Wängemer Gemeinderat am 15. Mai wieder vollständig besetzt sein wird. Ausser, der unwahrscheinliche Fall tritt ein, dass beide Kandidaten exakt gleich viele Stimmen erzielen werden. Die Stimmenzahlen wiederum werden davon abhängen, wie fest sich die beiden um ihre Wahl bemühen. Erhalten doch die Stimmberechtigten, im Gegensatz zum ersten Wahlgang, ihre Stimmunterlagen für den zweiten Wahlgang ohne Namensliste. Hingegen gilt es im zweiten Wahlgang nicht mehr, ein Absolutes Mehr zu knacken. Einzig wer mehr Stimmen holt, macht das Rennen.

«Ja, ich bin motiviert und trete im zweiten Wahlgang nochmals an», sagt Roman Krucker auf Anfrage unserer Zeitung. Noch nicht auf unsere entsprechende Frage reagiert hat hingegen Annette Cao.