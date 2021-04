ERSATZWAHL Yvonne Melone will für die SVP den Sitz im Diessenhofer Stadtrat verteidigen Die Sekretärin der SVP-Kantonalpartei steht am 26.September bei der Ersatzwahl für die Exekutive des Rheinstädtchens zur Wahl.

Yvonne Melone, SVP-Kandidatin für den Diessenhofer Stadtrat. Bild: PD

(red) Infolge Wegzugs von Urs Sommerhalder (SVP) aus dem Rheinstädtchen ist dieser Stadtratssitz auf Ende September neu zu besetzen. Wie einer Medienmitteilung der SVP-Ortspartei Region Diessenhofen zu entnehmen ist, möchte Yvonne Melone dieses Mandat gerne für die SVP verteidigen und stellt sich deshalb für die Ersatzwahl vom 26.September zur Verfügung. Der Vorstand der SVP Region Diessenhofen hat sie einstimmig nominiert. Die Kandidatin lebt mit ihrer Familie seit 20 Jahren in Diessenhofen und ist vielseitig beschäftigt: Nebst Familienaufgaben arbeitet sie Teilzeit für das Reisebüro Hager in Diessenhofen, daneben wirkt sie als Kantonalsekretärin für die SVP Thurgau sowie für die IVF Hartmann in Neuhausen. Zudem engagiert sie sich in Diessenhofen unter anderem seit fünf Jahren als Aktuarin und Betreuerin für den beliebten Mittagstisch, schreibt die Partei.