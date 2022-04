Ersatzwahl Qual der Wahl: Umkämpfter Einsitz in die Aadorfer Schulbehörde Nicht weniger als vier Kandidierende wollen bei der Ersatzwahl am 15.Mai in die Aadorfer Schulbehörde einziehen. Bei einem Podium wurde den Kandidierenden auf den Zahn gefühlt.

Für die Ersatzwahl in die Schulbehörde kandidieren Tanja Zünd-Sauter, Beata Schmid, Enrique Castelar und Nicole Töngi-Meng.

Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die weitgehend unbekannten Gesichter der vier Kandidierenden bekannt zu ­machen, entsprach zweifellos einem Bedürfnis. Rund 30 Interessierte liessen sich denn auch die Gelegenheit zu einem Besuch im Mehrzweckraum Guntershausen nicht nehmen, um sich eine Entscheidungsfindung zu erleichtern. Eingeladen zum öffentlichen Politstamm, organisiert von Die Mitte Aadorf, hatte der Einwohner-Verein Aadorf (EVA). Und er lag damit völlig richtig. Einleitend sagte der Gesprächsleiter Gallus Müller:

«Ich hoffe, dass die Anwesenden die vier Podiumsteilnehmenden bei ihrer Vorstellungsrunde nicht nur persönlich kennen lernen werden, sondern diese auch zu spüren vermögen. Zudem bin ich äusserst froh, dass gleich vier Kandidierende zur Auswahl stehen, was einer Seltenheit entspricht.»

Gallus Müller, Gesprächsleiter. Bild: Ralph Ribi

Eine zehnminütige Vorstellungsrunde sollte dem gendermässig ungleich zusammengesetzten Quartett in alphabetischer Reihenfolge ausreichen, die Karten offen auf den Tisch zu legen.

Namentlich waren dies der 22-jährige kaufmännische Angestellte Enrique Castelar aus Aadorf, die 41-jährige Polizistin Beata Schmid aus Wittenwil, die 50-jährige Nicole Töngi-Meng aus Guntershausen und die 49-jährige Verwaltungsangestellte Tanja Zünd-Sauter aus Aadorf.

Background, persönliche Stärken und Vernetzung in der Gemeinde

Es sei vorweggenommen: Bestens auf das Hearing und die gestellte Herausforderung vorbereitet, vermochten alle Kandidaturen die Zuhörerschaft zu überzeugen. Was wohl der Wählerschaft den Entscheid kaum leichter machen lässt. Die Motivation, das anspruchsvolle Amt in einer Zeit mit gesellschaftlichen Änderungen und wachsenden Schülerzahlen anzunehmen, war das eine. Sowohl der berufliche Background, persönliche Stärken, Vernetzung in der Gemeinde, Familienfragen, persönliche Sozialkompetenzen als auch grösstenteils vorhandene Lebenserfahrung waren andere angesprochene Bereiche.

Aus den Reihen der Versammlung kamen Fragen zur Unterbringung von Geflüchteten, zum Umgang mit einem Mehrheitsentscheid, zu Visionen und Ausschöpfung von ­persönlichen Ressourcen. Um noch etwas konkreter zu werden, wollte Gallus Müller zum Schluss von den drei parteilosen Kandidatinnen und dem FDP-Vertreter neben dem prägendsten Negativerlebnis auch das Positivste aus der Schulzeit herauskitzeln: Traumatisiert wurde jedenfalls niemand. Durchwegs gute Erinnerungen – wozu auch der Schulweg zählt – waren zu vernehmen. Gute Voraussetzungen also, den künftigen Schülerinnen und Schülern eine ­glückliche und erfolgreiche Schulzeit zu ermöglichen. Wer allerdings das Rennen um den frei werdenden Sitz von Jasmin Frei macht, die das Ressort ­Familie seit Schuljahresbeginn innehat, dürfte mehr als offenbleiben. Wahltag ist der 15. Mai. Für Spannung ist gesorgt. Ein möglicher zweiter Wahltag ist für den 25. September vorge­sehen.