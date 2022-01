Ersatzwahl ÖV-Verbindung mit Aadorf gewünscht: Roman Krucker kandidiert für den Wängemer Gemeinderat Am 13. Februar wählt Wängi Ersatz für den zurücktretenden Gemeinderat Robert Beusch. Einer der Kandidaten ist der 51-jährige Finanzfachmann Roman Krucker.

Die Gemeinde Wängi wird ab März einen neuen Gemeinderat oder eine neue Gemeinderätin haben. Bild: Olaf Kühne

Kaum hat Wängi eine Ersatzwahl in den Gemeinderat durch, steht bereits die nächste auf der Agenda. Am 13. Februar, ein eidgenössischer Abstimmungssonntag, wählen die Wängemer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ersatz für den per Ende Februar nach 17 Jahren zurücktretenden Robert Beusch.

Wie bereits am 28. November, als es um Ersatz für den nach zwölf Jahren zurücktretenden Anton Scheuchzer ging, stehen auch im Februar zwei Kandidierende auf der Liste. Einen erneuten Anlauf nimmt die 24-jährige, parteilose Annette Cao, die sich im November nur knapp dem SVP-Kandidaten Marco Breitenmoser geschlagen geben musste.

Roman Krucker (CVP/Die Mitte) kandidiert für den Wängemer Gemeinderat. Bild: PD

Erstmals für den Gemeinderat kandidiert hingegen Roman Krucker. Das sprichwörtliche unbeschriebene Blatt ist der dreifache Familienvater in Wängi indes nicht. Seit just 20 Jahren lebt der heute 51-Jährige in der Gemeinde. An Gemeindeversammlungen war er schon als Stimmenzähler im Einsatz. In der Kirchgemeinde wirkt er in der Rechnungsprüfungskommission, im Stiftungsrat des Wohn- und Pflegezentrums Neuhaus als Vizepräsident. Und in der kommunalen Feuerwehr schliesslich engagiert sich Roman Krucker im Löschzug.

Ressortleiter in der kantonalen Steuerverwaltung

Beruflich ist der Finanzfachmann als Veranlagungsexperte und Ressortleiter für die kantonale Steuerverwaltung tätig. Und seine Finanzkompetenz bringt er schliesslich auch als Revisor in den kantonalen Schützenverband und bei Personal Thurgau ein.

Nun also tritt er für die Mitte-Partei, die in Wängi noch CVP heisst, für den Gemeinderat an. Im Falle seiner Wahl würde er seiner Partei somit ihren zweiten Sitz im Gemeinderat zurückholen, welchen sie mit der Ersatzwahl vom 28. November an die SVP abgegeben hat. «Meine Partei und weitere Personen haben mich angefragt», erklärt Roman Krucker seine Kandidatur. Überlegt habe er sich eine solche bereits im Herbst, aber: «Ich brauchte noch etwas Bedenkzeit.»

Hatte er sich in der Vergangenheit noch in Vernehmlassungen und an Gemeindeversammlungen in die Kommunalpolitik eingebracht, will er dies nun im Gemeinderat direkter tun. Im Gespräch mit unserer Zeitung benennt er spontan gleich zwei Anliegen. «Wohnen im Alter ist in unserer Gemeinde je länger, desto mehr ein Thema», sagt er. «Wir haben in Wängi zwar bereits eine Alterssiedlung, aber die ist aus den 1980ern und ihre Wohnungen sind eher klein. Etwas Zeitgemässeres ist wünschenswert.»

ÖV-Verbindung mit Aadorf wünschenswert

Eine konkrete Idee hat Roman Krucker auch bezüglich des öffentlichen Verkehrs. «Wir sind mit der Frauenfeld-Wil-Bahn gut mit Frauenfeld und Wil verbunden», sagt er. «Aber ausgerechnet mit unserer grossen Nachbarin Aadorf haben wir überhaupt keine ÖV-Verbindung.» Als Beispiel benennt er Lernende des «Neuhauses», die in Aadorf wohnen und von dort mit dem Velo oder umständlich mit dem Postauto erst nach Frauenfeld fahren müssen, weiter absolvieren auch Jugendliche aus Wängi ihre Lehre in Aadorf. «Dabei beträgt die Distanz eigentlich nur sieben Kilometer.» Er sei sich aber bewusst, dass die Finanzierung einer solchen ÖV-Verbindung eine Herausforderung sei, die man nicht in kurzer Zeit meistern könne.

Weitere «Baustellen» sieht er in Wängi nicht. «Die Gemeinde ist gut aufgestellt und gut geführt», ist Roman Krucker überzeugt. Seinen potenziellen Wählerinnen und Wählern hat er sich mit einem Porträt im «Wängenerblättli» vorgestellt. Ob er darüber hinaus einen intensiven Wahlkampf betreiben wird, ist noch offen. «Wahrscheinlich werde ich von den Ortsparteien eingeladen und es wird bestimmt noch ein Inserat erscheinen», sagt er.