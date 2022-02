Ersatzwahl Mit Markus Bollinger steht ein erster Kandidat für den Diessenhofer Stadtrat in den Startlöchern Weil Maja Bodenmann (Die Mitte) auf Ende Mai aus dem Diessenhofer Stadtrat zurücktritt, wird eine Ersatzwahl nötig. Diese geht am 15. Mai über die Bühne. Nun ist eine erste Kandidatur bekannt geworden: Der 28-Jährige Markus Bollinger will für Die Mitte den Sitz seiner Parteikollegin verteidigen.

Blick von Gailingen über den Rhein auf die Diessenhofer Altstadt. Bild: Imago Stock

Die Mitte Region Diessenhofen nominiert Markus Bollinger einstimmig als Kandidaten für die Stadtratswahlen Diessenhofen. Vonnöten ist die Ersatzwahl, nachdem die bisherige Stadträtin Maja Bodenmann wegen ihres Wegzugs per Ende Mai aus dem siebenköpfigen Gremium zurücktritt (diese Zeitung berichtete).

Markus Bollinger (Die Mitte) kandidiert für den Diessenhofer Stadtrat. Bild: PD

Bollinger ist 28-jährig, in Schlatt aufgewachsen und seit vier Jahren in Diessenhofen zu Hause. Seit April 2021 ist er verheiratet. Spätestens seit dem Besuch der Oberstufe pflegt er engen Kontakt ins Rheinstädtchen. In seiner Jugend war er Gruppenleiter im Cevi Schlatt und ist heute noch in der Region Ostschweiz in der Fachgruppe Ausbildung aktiv. Bollinger erlernte den Beruf des Landschaftsgärtners und machte sich vor zwei Jahren selbstständig. Im Militär ist er Oberleutnant der Rettungstruppen. Ebenfalls ist er in der Feuerwehr Diessenhofen aktiv. In der politischen Arbeit seien ihm gegenseitiger Respekt und eine anständige Streitkultur wichtig, heisst es in einer Mitteilung der Mitte.

Einsatz für Jugend, Sicherheit und Bauwesen

Maja Bodenmann (Die Mitte) ist bis Ende Mai 2022 Diessenhofer Stadträtin. Bild: Thomas Güntert

Seine Kompetenzen sieht Markus Bollinger in drei Kernthemen, die er gerne in den Stadtrat einbringen möchte: Jugend, Sicherheit und Bevölkerungsschutz sowie Bauen. Nachhaltigkeit sei ihm ein besonderes Anliegen, als Arbeiter mit der Natur erlebe er die Klimaveränderungen in seinem täglichen Alltag. Die Ersatzwahl für den Stadtrat findet am 15. Mai statt. Bollinger ist der erste und bisher einzige offizielle Kandidat. (red)