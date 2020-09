Ersatzwahl in Steckborn: Rennen um vakanten Sitz im Stadtrat ist nach erstem Wahlgang noch nicht entschieden +++ Kathrin Mancuso liegt überraschend in Front

«Ich war überrascht, wie amateurhaft kommuniziert wurde»: Die fünf Kandidierenden für den Sitz im Steckborner Stadtrat äussern sich über den Knatsch, Abfallsünder und grüne Flecken

Am Donnerstagabend ist in der Aula der Schule Feldbach in Steckborn eine Podiumsdiskussion zur bevorstehenden Ersatzwahl für den vakanten Sitz im Stadtrat über die Bühne gegangen. Inklusive Maskenpflicht fühlte David Angst, Chefredaktor der Thurgauer Zeitung, bei den fünf Kandidierenden in einer lebhaften Diskussionsrunde während rund anderthalb Stunden den Puls.