Ersatzwahl in Sirnacher Gemeinderat Support von links: Grüne und SP unterstützen FDP-Mann Marco Meuri In der Ersatzwahl vom 28. November buhlen der parteilose Thomas Hafner und der freisinnige Marco Meuri um einen Sitz im Sirnacher Gemeinderat.

Andreas Schmidt

Sirnacher alt Gemeinderat und Präsident der Grünen Bild: PD

«Trotz Mitgliedschaft in der FDP.» Diesen kleinen Seitenhieb kann sich der Sirnacher alt Gemeinderat Andreas Schmidt dann doch nicht verkneifen. In seiner Funktion als Präsident der Sirnacher Grünen berichtet er von den Kandidatengesprächen, welche seine Partei zusammen mit den Sozialdemokraten geführt hat. Zu Wort kamen dabei die beiden Anwärter auf den Sitz im Gemeinderat, welchen es aufgrund des Rücktritts von Vizegemeindepräsident Samuel Mäder am 28. November neu zu besetzen gilt.

Marco Meuri

FDP-Kandidat für den Sirnacher Gemeinderat Bild: PD

Für diese Ersatzwahl haben sich zwei Kandidaten zur Verfügung gestellt: der 61-jährige und parteilose Thomas Hafner sowie Marco Meuri, 37-jährig und FDP-Mitglied. Politneulinge sind beide, Marco Meuri hat sich indes weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen als langjähriger Fasnachtspräsident gemacht.

Letzteres anerkennt auch Andreas Schmidt und betont in seiner Medienmitteilung Meuris Vereinserfahrung. Vor allem aber erklärt der Ortsparteipräsident die Wahlempfehlung des FDP-Kandidaten durch Grüne und SP just mit Meuris Einstellung zu grünen Themen. «Marco Meuri hat mit seinen Stellungnahmen zur Lösung von Verkehrsproblemen, Energiepolitik, Biodiversität und Gemeindeentwicklung überzeugen können», schreibt Schmidt, «trotz Mitgliedschaft in der FDP, die auf ihrer Website zualleroberst zwar der grünen Klimapolitik einen Seitenhieb verpasst, dafür aber ihrem Kandidaten Marco Meuri keinen Platz mehr übrig lässt.»

Meuri distanziert sich von FDP-Position

Doch davon habe sich Meuri glaubhaft distanziert und klargemacht, dass Massnahmen für Verkehr und Energie nötig seien. Zudem brauche auch seine zweijährige Tochter «eine lebenswerte Zukunft».

Gepunktet habe der FDP-Mann schliesslich auch mit seinen Voten zu Gunsten von Kinderspielplätzen «in eher benachteiligten Quartieren wie der Untermatt» und für Tagesstrukturen, die «jungen Familien eine Kinderbetreuung sicherstellen».

Der parteilose Thomas Hafner kandidiert ebenfalls für den Sirnacher Gemeinderat.

Bild: Ralph Ribi

So darf sich Marco Meuri nun über die Wahlempfehlung der beiden Sirnacher Linksparteien freuen. Gänzlich ohne Support muss allerdings auch sein Gegenkandidat nicht in die Ersatzwahl. Zwar hat sich bis anhin keine Ortspartei für Thomas Hafner ausgesprochen, dafür schon zahlreiche Leserbriefschreiber; auch in unserer Zeitung. Darunter auch der Sirnacher Gewerbepräsident Markus Kopp, der, wenn auch nicht explizit namens des Gewerbevereins, Thomas Hafner als «engagiert für KMU und Gewerbe» bezeichnet.