Ersatzwahl Im zweiten Anlauf, jetzt im roten Gewand: Judith Kern kandidiert erneut für den Stadtrat von Steckborn Am 19. Juni wählen die Stimmberechtigten von Steckborn den Ersatz für die zurückgetretene Stadträtin Kathrin Mancuso. Mit Judith Kern aspiriert eine Altbekannte auf den freien Sitz.

Judith Kern, Kandidatin für die Ersatzwahlen in den Stadtrat vom 19. Juni. Bild: Andrea Stalder

Vor anderthalb Jahren noch traten sie gegeneinander an, als Kathrin Mancuso den Wahlkampf um den damals freien Sitz im Stadtrat von Steckborn gewann. Damalige Konkurrentin: Judith Kern.

Ausgerechnet die 49-jährige Sozialpädagogin fasst jetzt die Nachfolge der Ende März zurückgetretenen Mancuso ins Auge, wie Kern gegenüber dieser Zeitung mitteilt. 2020 noch kandidierte Kern als Parteilose, jetzt geht sie als Kandidatin der SP an den Start, um mit der Ersatzwahl vom 19. Juni wieder eine weibliche Vertretung in den siebenköpfigen Stadtrat zu bringen, der seit Beginn der Legislatur mittlerweile fünf Rücktritte zu verkraften hatte.

Kompetente und engagierte Frau mit Durchhalte- und Gestaltungswille

Judith Kern will es also im zweiten Anlauf, jetzt im roten Gewand der SP, nochmals wissen. Parteiintern war die Nomination Kerns unbestritten, ihre Kandidatur genehmigten die SP-Mitglieder einstimmig, schreibt der «Bote vom Untersee und Rhein». Die Sozialdemokraten, die mit dem Rücktritt von Franz Reithofer ihre einzige Vertretung im Stadtrat verloren haben, bezeichnen Kern als «kompetente, engagierte Frau mit Durchhalte- und Gestaltungswillen».

Kern selbst, die während ihrer letzten Kandidatur noch mit alt Stadtpräsident Roger Forrer liiert war, mit ihm aber weiterhin das Gasthaus Weingarten betreibt, stellt ihr Interesse an der Politik und am Leben im Unterseestädtchen in den Fokus. «Ich lache gerne, wenn ich etwas mache, dann zu 101 Prozent», schreibt die Präsidentin der SP-Frauen Thurgau in ihrem Porträt. Sie wolle mit Menschen gemeinsam Lösungen finden, sachlich, bei Bedarf kreativ und flexibel.

Mit Mountainbike und Hündin in der Natur

Während mehrerer Jahre engagierte sich Kern im Vorstand der Wohnbaugenossenschaft (Woba) Linde, wo sie jetzt aber ihren Rücktritt eingereicht hat, wie im «Bote» zu lesen ist. In ihrer Freizeit ist Kern in der Natur, auf dem Mountainbike oder mit ihrer Hündin Karla. Zudem liest und kocht sie gerne.