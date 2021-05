Ersatzwahl Eschliker Grüne unterstützen Bernhard Braun in der Wahl zum Gemeindepräsidenten Die Jahresversammlung der Grünen Eschlikon brachte kaum Überraschendes: Die Ortspartei unterstützt ihren Kantons- und Gemeinderat Bernhard Braun in der Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums vom 13. Juni.

Ortsparteipräsident und Nationalrat Kurt Egger mit Kantonsrat und Gemeindepräsidiumskandidat Bernhard Braun an der Jahresversammlung der Eschliker Grünen im Jugendhaus. (Bild: ZVG)

Diese Meldung dürfte niemanden wirklich überraschen: An ihrer Jahresversammlung, welche coronabedingt gleich für dieses und letztes Jahr durchgeführt wurde, beschlossen die Eschliker Grünen, die Kandidatur von Bernhard Braun für das Gemeindepräsidium zu unterstützen.

Sitzt doch der derzeitige Eschliker Interimsgemeindepräsident für die Grünen im Kantonsrat, wohin er nach der Wahl von Ortsparteipräsident Kurt Egger in den Nationalrat nachrücken konnte. Nun ist Braun am 13. Juni der einzige Kandidat in der Ersatzwahl des Gemeindepräsidenten, welche erforderlich wurde, nachdem Hans Mäder zum Wiler Stadtpräsidenten gewählt worden war.

«Wir sind überzeugt, einen erfahrenen, engagierten und kompetenten Kandidaten zu unterstützen, der Sachpolitik betreibt und ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen hat», schreibt Isabella Stäheli in ihrer Mitteilung.

Die Jahresversammlung der Eschliker Grünen genehmigte zudem sämtliche Traktanden und erhielt von Kurt Egger das Jahresprogramm vorgestellt. Der Anlass fand im Jugendhaus statt, wo Mitarbeiterin Romana Kaiser und ihre zwei Assistenten auch gleich die Einrichtung vorstellten. Zuvor besichtigten die Parteimitglieder und ihre zahlreich erschienen Sympathisanten den Biogemüsebetrieb Enderli Deiss.