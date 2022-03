Erneuerbare Energien Winterstrom gesucht – und in Thundorf gefunden: So plant die EKZ den Windpark mit acht Anlagen auf dem Wellenberg Nun stehen die beiden Bestvarianten für den Windpark fest, der nur auf Thundorfer Gemeindegebiet weitergeplant wird. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) beabsichtigen, acht Windräder zu betreiben. Damit könnte frühestens ab 2026 Strom für 18'000 Haushalte produziert werden. Dafür muss aber die Thundorfer Gemeindeversammlung im kommenden Jahr eine Zonenplanänderung genehmigen.

Alfredo Scherngell, EKZ-Gesamtprojektleiter Windenergie Thundorf, am Dienstagvormittag. Bild: Donato Caspari

Strom für jährlich 18'000 Haushalte: So viel soll der Windpark Thundorf dereinst produzieren. Damit wären 14 Prozent des Thurgauer Stromverbrauchs abgedeckt. In Zahlen sollen es 80 Gigawattstunden Strom pro Jahr sein. Am Dienstagvormittag informierten die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) als zukünftige Betreiberschaft des Windparks in Thundorf über die beiden nun auserkorenen Bestvarianten, was die Standorte betrifft, und den weiteren Zeitplan.

Im Austausch mit der Bevölkerung Als wichtiges Element des Dialogs wurde eine Begleitgruppe eingesetzt, die mitdiskutiert, Fragen stellt, Ideen ins Projekt einbringt und als Anlaufstelle für die Bevölkerung dient, heisst es auf der Website des Windparks. Dazu müsse sie möglichst ausgewogen und repräsentativ zusammengesetzt sein. Der Gruppe gehören ein Vertreter der kantonalen Abteilung Energie, zwei Thundorfer und ein Hüttlinger Gemeinderat an. Weiter dabei sind die Bürgergemeinde Thundorf, das Forstrevier Frauenfeld, drei Bürger aus Thundorf, deren zwei aus Hüttlingen, Vertretungen von WWF, Pro Nature, vom Thurgauer Vogelschutz, der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz sowie der IG Lebensqualität Wellenberg und von Freie Landschaft Thurgau. (ma)

Die EKZ hat 2013/14 das Projekt mit einer Machbarkeitsstudie in Angriff genommen. Und wenn alles gut geht, könnte frühestens im Jahr 2026 die Anlage in Betrieb genommen werden. Bis dahin gilt es aber, noch die eine oder andere Hürde zu nehmen. Mitte dieses Jahres will die EKZ die Voruntersuchung für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beim Kanton einreichen, kommendes Jahr folgt der UVP-Hauptbericht. Voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 sollte dann die Thundorfer Gemeindeversammlung über die Zonenplanänderung befinden. 2024 würde die öffentliche Auflage des Projekts folgen.

Die Standorte der beiden Bestvarianten. Bild: EKZ

Nur noch auf Thundorfer Gemeindegebiet

Daniel Kirchmeier, Gemeindepräsident Thundorf. Bild: Donato Caspari

Die im Mai 2020 vom Thurgauer Grossen Rat genehmigten Richtplangebiete Windenergie sahen unter anderem den östlichen Wellenberg mit Hüttlingen und Thundorf vor. Die EKZ will sich nun nach der Prüfung von insgesamt zwölf Standortvarianten auf das Thundorfer Gemeindegebiet beschränken. Thundorfs Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier freut sich am Dienstagvormittag, dass «das Projekt nun weitergetrieben wird» und dass man einen Beitrag an die Energie-Versorgungssicherheit leisten dürfe. Er lobt die EKZ, die immer transparent kommuniziert habe. Aber:

«Es ist klar, dass ein solches Projekt unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Das ist legitim.»

Thomas Volken, Abteilung Energie des Kantons Thurgau. Bild: Donato Caspari

Mit Andreas Volken ist auch ein Vertreter der kantonalen Abteilung für Energie anwesend. Er erläutert die Wichtigkeit von Windenergie als Ergänzung zur bestehenden erneuerbaren Energietechnologie wie Fotovoltaik. Jede selber produzierte Kilowattstunde müsse man nicht importieren. Und Volken sagt auch: «Der Zugang zu erneuerbaren Energien muss schneller erfolgen.»

EKT hat Interesse an Beteiligung signalisiert

Urs Rengel, EKZ-CEO. Bild: Donato Caspari

Gesucht sei Winterstrom, sagt EKZ-CEO Urs Rengel. Denn Wasserkraft und Fotovoltaik seien in der kalten Jahreszeit weniger produktiv. Und er stellt fest, dass inländische Windenergie noch lange nicht ausgeschöpft sei. Die EKZ prüfe für den Windpark in Thundorf auch Beteiligungsmöglichkeiten für lokale Partner. Insbesondere die EKT habe bereits Interesse signalisiert, sagt Rengel.

Visualisierung Thundorf – Lustdorf: Frauenfelderstrasse. Bild. EKZ

Wie Gesamtprojektleiter Alfredo Scherngell sagt, seien acht Windräder geplant. Die beiden favorisierten Standortvarianten würden sich nur geringfügig unterscheiden. In beiden Fällen will die EKZ 50 bis 60 Millionen Franken investieren. Die Bauzeit gibt Scherngell mit rund zwei Jahren an, in Betrieb sollen die acht Anlagen während 25 Jahren sein. Die Nabenhöhe eines Windrads beträgt 166 Meter. Dazu kommen 80-Meter-Rotorblätter, womit die Gesamthöhe bei 246 Metern liegt. Gemäss Vorgabe von Skyguide wären angesichts von Flugobjekten maximal 260 Meter möglich. Bis 85 Meter über Boden gibt es einen Fledermausschutz.

Video: EKZ

Visualisierung Lustdorf: Hessenbohlstrasse. Bild: EKZ

Der Gesamtprojektleiter geht auf verschiedene Beeinflussungen für Mensch und Natur ein: von der Sichtbarkeit über Geräusch- und Lichtimmissionen bis zu Schatten- und Eiswurf. Die Windräder würden, um etwaige Grenzwerte einzuhalten, zeitweise in ihrem Betrieb reduziert oder ganz abgeschaltet, verspricht Scherngell. Auf Vogelbestände hätten die Windräder keine spürbaren Auswirkungen. Wild- und Nutztiere würden sich schnell an die Anlagen gewöhnen.

Informationsforum zum geplanten Windpark mit EKZ-Vertretern im Gemeindesaal Thundorf: Do, 17. März, 17 bis 20 Uhr; Sa, 19. März, 14 bis 18 Uhr.