Erneuerbare Energien «Alle wollen mehr Strom, aber keiner die Produktion vor der Haustür»: Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer redet dem Parlament ins Gewissen Es herrscht weitgehend Einigkeit im Grossen Rat: Es besteht dringlicher Handlungsbedarf hinsichtlich erneuerbarer Energien. Welche Wege dazu beschritten werden sollen und welche Massnahmen dazu nötig sein, lässt aber raum für Diskussionen.

Regierungsrat Waler Schönholzer: «Überall stossen wir aus unterschiedlichen Gründen auf massiven Widerstand.» Bild: Ralph Ribi

Die Interpellation «Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie im Thurgau» vom 17. Februar 2021 mit Erstunterzeichner Beat Pretali (FDP, Altnau) hat es in sich. Zum einen wurde sie von sieben Grossratsmitgliedern aus fünf Parteien mit 100 Mitunterzeichnern aus allen politischen Lagern eingereicht. Das gibt dem Vorstoss Gewicht.

Das Winterhalbjahr ist das Problem

Zum anderen zeigt sich die Regierung offen für neue Wege, wenn auch nicht in dem Mass, wie es sich einige der Interpellanten wünschten. Für die Regierung ist klar: «Eine grosse Herausforderung ist die Versorgung mit erneuerbarer Energie im Winterhalbjahr. Bund und Kantone müssen vor allem die politischen Rahmenbedingungen und ihre Fördermassnahmen so gestalten, dass vermehrt Investitionen in inländische Produktionsanlagen für erneuerbare Energie mit Schwerpunkt im Winterhalbjahr erfolgen.»

Genau dieses Zusammenspannen vermisst Erstunterzeichner Beat Pretali (FDP, Altnau). «Die künftige Versorgung mit Energie fällt nicht vom Himmel», mahnt er. Es brauche ein Puzzle von Massnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – und zwar zügig.

Mitinterpellant Kurt Baumann (SVP, Sirnach) teilt die Meinung der Regierung, «dass wir im Thurgau über genügend Wärmequellen verfügen, den Energiebedarf zu decken». Der Schlüssel liege dazu in der Verfügbarkeit elektrischer Energie. Viele Projekte seien aber wegen Rechtsmitteln blockiert. «Die Preise für Strom werden steigen, die Nachfrage wird das Angebot übersteigen», prophezeit Baumann.

«Es braucht ein griffiges Anreizsystem für Investitionen in erneuerbare Energien. Das blosse Vertrauen auf den Markt ist gefährlich.»

Längerfristig brauche es schweizweit grössere Investitionen, sagt Mitinterpellant Simon Wolfer (Mitte, Weinfelden). «Der Kanton soll sich Gedanken machen, wie er sich mit dem Bund und anderen Akteuren einbringen kann, dass in erneuerbare Energien investiert wird.» Gefragt seien grosse Würfe wie einst mit der Gründung der NOK. Wolfer wünscht sich, dass der Kanton mehr Verantwortung wahrnimmt «und mit Mut den Aufbruch wagt».

«Es muss jetzt angegangen werden», betont Elina Müller (SP, Kreuzlingen). «Wir erwarten, dass die Fördermittel des Kantons ausgebaut werden», doppelt Simon Vogel (GP, Frauenfeld) nach. Josef Gemperle (Mitte, Fischingen) unterstützt das vehement, doch aus Erfahrung schränkt er ein:

«Es ist immer jemand da, der das verzögert.»

Die Winterstromlücke bezeichnet er als lösbar, «aber man muss es endlich angehen». Für Marco Rüegg (GLP, Gachnang) lautet die Lösung: «Visionär denken und handeln. Sonst stehen wir in einigen Jahrzehnten ohne Strom da.» Für Peter Schenk (EDU, Zihlschlacht) gehört auch die Geothermie dazu. Oliver Martin (SVP, Leimbach) spitzt zu:

«Wer Energie besitzt, erlangt Wohlstand und Macht.»

«Für einmal habe ich das Gefühl, dass alle Fraktionen das gleiche Thema bekümmert», stellte Kristiane Vietze (FDP, Frauenfeld) nüchtern fest.

Regierung will das Problem anpacken

«Nur mit Reden wird diese Situation nicht besser, wir brauchen Taten», ermahnt Regierungsrat Walter Schönholzer. «Überall stossen wir aus unterschiedlichen Gründen auf massiven Widerstand.» Nun gelte es, anzupacken.

«Alle wollen mehr Strom, aber keiner die Produktion vor seiner Haustüre oder in der Natur.»