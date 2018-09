Ermatinger Dachdecker gewinnt Gold an den Berufsmeisterschaften Sieben junge Berufsleute aus dem Thurgau werden an der Berufsmeisterschaft in Bern mit einer Medaille ausgezeichnet. Sven Grüninger ist an den Swiss Skills der beste Schweizer Dachdecker. Dazu gibt es zweimal Silber und viermal Bronze. Thomas Wunderlin

Sven Grüninger (l.) mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann bei der Siegerehrung. (Bild:PD/Screenshot)

Nach vier intensiven Wettkampftagen wurden am Samstagabend an der feierlichen Siegerehrung vor über 5000 Zuschauern im Berner Eisstadion die Resultate der SwissSkills 2018 bekannt gegeben. Gemäss Mitteilung der Organisatoren haben sieben junge Berufsleute aus dem Kanton Thurgau eine Medaille gewonnen, eine davon eine Goldene. Unter den über 900 Teilnehmern wurden 78 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben. Während in 70 Entscheidungen jeweils Einzelwettkämpfer am Start waren, bestritten die Strassenbauer, die Automatiker, die Gärtner und die Gerüstbauer ihre Wettkämpfe jeweils in Zweier-Teams.

Eine Goldmedaille gewann der Ermatinger Dachdecker Sven Grüninger. Sein Arbeitgeber ist die Ermatinger Firma Rindlisbacher Bedachungen und Fassadenbau. Eine Silbermedaille gewannen: Samanta Kämpf aus Dettighofen in der Kategorie Schreiner-Möbelschreiner. Der Bootfachwart Tobias Oppermann aus Konstanz. Sein Arbeitgeber ist die Bootswerft Seger AG in Kreuzlingen.

Zwei Mal Bronze an Lehrlinge aus Märwiler Betrieben

Mit Bronze ausgezeichnet: Philipp Müller, Kreuzlingen, Abdichter,

A. Kuster AG, Bürglen. Michael Harlacher, Bischofszell, Storenmonteur, Zecchinel Umzug/Kanalreinigungen, Kreuzlingen. Noah Keller, Märwil, Sanitärinstallateur, Gebäudetechnik Bründler GmbH, Märwil. Benjamin Peter, Rothenhausen, Dachdecker, Tschirren Thomann AG, Märwil.