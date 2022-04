Ermatingen Eine Bastion ist gefallen: Meitli fahren den Buben beim Seifenkistenrennen um die Ohren Nach Coronapause die Erfolgswelle: Am Ermatinger Seifenkistenrennen gingen 48 Fahrerinnen und Fahrer an den Start. Die Hälfte aller Piloten sind heute Mädchen.

Die Strecke von der Weingartenstrasse in Fruthwilen bis zum Oberstufenschulhaus in Ermatingen ist mit Schikanen bestückt, welche für die Fahrerinnen und Fahrer eine besondere Herausforderung darstellen. Bild: Andrea Tina Stalder

«Es macht eifach Freud», freut sich die neunjährige Amy Schaer aus der Region Pfäffikon am Sonntagmorgen. Sie steht noch im Fahrerlager an der Fruthwilerstrasse mit Blick über den See und wird betreut von der ganzen Familie. Auf den zweiten Platz hat sie es in ihrer zweieinhalbjährigen Seifenkistenrennkarriere schon geschafft. «Ich möchte aber aufs Podest», doppelt sie nach.

Am Sonntag gingen in Ermatingen 48 Seifenkistenfahrer und -fahrerinnen an den Start. In drei Durchgängen. Die besten zwei Resultate werden gewertet. Die Rennstrecke von Fruthwilen bis nach Ermatingen zum Schulhaus ist exakt 1200 Meter lang und weist 80 Meter Höhendifferenz auf. Mit engen Kurven, also «engen Bögen», dazu verheissungsvolle Geradeausstrecken mit speziellen Ermatinger-Schikanen, da schwant es allen, hier lauern Herausforderungen. Man dürfe die Bremsen nur fein antippen, sonst räume man alle Töggeli (Pylonen) ab, weiss ein Routinier. Da werden auch mal Geschwindigkeiten von rund 30 Stundenkilometer erreicht.

Die Mädchen fahren feiner

Rund die Hälfte aller Piloten sind heute Mädchen. «Die Mädchen fahren feiner, weniger ruckartig», bestätigt ein Betreuer. «Ich bin schon mit meinem Mami in der Doppelkiste gefahren» betont die zehnjährige Maria Pavelka. «Seifenkistenfahren ist ein richtiger Familiensport», rufen Eltern, da fiebern und helfen alle mit. Auch die Grosseltern.

Und die Ruhe vor dieser Mädchen-Konkurrenz, die haben sich die Buben schon längst erarbeitet. Erwachsene dürfen auch fahren. Fan-Starter sind spezielle Hingucker, so wie der zwölfjährige Mika Reiniker aus Baselland, der zusammen mit seinem Vater ein Eichenfass zur Seifenkiste umgebaut hat und ausgerüstet mit Kamera am Helm startet.

Seifenkistenderby Ermatingen. Bild: Andrea Tina Stalder

Der 13-jährige Ermatinger Silvan Brändle sagt: «Ganz schön knifflig, diese Strecke. Ich fahre erstmals. Ich bremse nur bei den Hindernissen. Mit dem Velo bin ich die Strecke schon öfter gefahren.» Finn Sauter, siebenjährig, aus Herdern, kurz vor dem Start:

«Ich bin am Steuer, und mein Grossvater Karl Manz fährt auch mit in unserer Zweierkiste.»

Grossvater Manz ganz stolz: «Man muss was unternehmen mit den Enkeln.»

Die IG Schweiz stellt bei jedem Rennen drei Seifenkisten zum Ausleihen zur Verfügung. Und die IG Ermatingen stellt, je nach Anmeldungen, die restlichen Kisten bereit. Ohne Funktionskontrollen von Lenkung und Bremsen darf niemand starten. «Die Kisten müssen technisch perfekt sein, sonst gibt es ein Fahrverbot», betont der technische Delegierte Urs Nägeli.

Die Familie Meierhofer aus Inkwil/Herzogenbuchsee ist mit der achtjährigen Anastasia gekommen, seit drei Tagen aus der Ukraine in der Schweiz. Das Mädchen startet mutig, mit etwas Englisch-Instruktionen, legt ein paar Töggeli flach, und als sie das Gras-Bord streift, kommen Helfer und bringen sie wieder auf die Bahn.