Glosse Erhöhter Herzschlag Murgspritzer: Über das Messesterben in Frauenfeld, den gegenwertigen Trend und Wutbürger, die besser auf ihre Gesundheit achten. Samuel Koch

Samuel Koch. (Bild: PD)

Krankheit und Tod kamen schleichend. Vor zwei Jahren fand das Messesterben in Frauenfeld mit dem Ende der Martini-Mäss ein erstes Opfer. Weitere sollten folgen, zumal der Herzschlag der Frühjahrsmesse ebenso aussetzte, wenn auch nur vorübergehend. Die geplante Herbstmesse erwachte indes gar nie zum Leben.

Nun erholt sich der todkranke Patient vielleicht. Die Frühjahrsmesse im Frühling 2020 soll neuen Schwung ins hiesige Messeleben bringen. Zudem probiert sich diesen Herbst mit der Kreamania erstmals eine Messe für kreatives Werken in der Stadt. So sicher wie das Amen in der Kirche gibt es dann aber wieder Wutbürger, die über Lärm klagen, wie zuletzt nach der Bechtelisnacht. Diesen sei gesagt: Achten Sie auf Ihren erhöhten Herzschlag!