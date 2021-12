Ergänzung zum Deutschunterricht Die Freude am Plaudern: So lernt man im Frauenfelder Deutschcafé niederschwellig ganz viel über Land und Leute Jeden Montagnachmittag lädt der Verein Bibliothek der Kulturen in den Quartiertreffpunkt Talbach zum Deutschcafé. Das Angebot ist aber kein regulärer Deutschunterricht, sondern vielmehr eine Ergänzung dazu. So kommen Menschen aus Rumänien, der Türkei oder Thailand zusammen.

Teilnehmerinnen des Deutschcafés am Montagnachmittag im Quartiertreff Talbach. Bild: Viola Stäheli

«Heute geht es um Sterne – vom Schneestern bis zum Zimtstern. Und wer gleich selbst einen Stern basteln will, kann sich gerne melden.» Mit diesen Worten eröffnet Meta Walser das Deutschcafé im Quartiertreffpunkt Talbach. Jeden Montagnachmittag von 13.45 bis 15.15 Uhr steht die Türe hier für alle offen, die gerne mit anderen Leuten bei einem Kaffee auf Deutsch plaudern möchten.

«Das Deutschcafé bietet die Möglichkeit, die eigenen Deutschkenntnisse zu verbessern und miteinander ins Gespräch zu kommen.»

Am Deutschcafé des Vereins Bibliothek der Kulturen. Bild: Viola Stäheli

Das sagt Daniela Alexandrescu, deren Muttersprache Rumänisch ist. «Ich bin seit zehn Jahren in der Schweiz, aber leider ohne meine Kinder, die leben in der Türkei», sagt Nebahat Bilgin Bilekli. «Das macht mich manchmal traurig. Aber das Deutschcafé muntert mich auf, es ist schön, Leute zu treffen.» Das weiss auch Laddawan Schülke aus Thailand zu schätzen: «Die Leute hier sind so nett. Es gefällt mir, zusammen auf Deutsch plaudern zu können.»

Gesprächsthemen sind frei gewählt, von Frauenfeld über Kinder bis zu Kultur

Angeregtes Tun im Deutschcafé. Bild: Viola Stäheli

Das Deutschcafé ist eine Veranstaltung des Vereins Bibliothek der Kulturen (VBdK). Jede Woche übernimmt eine ehrenamtliche Moderatorin die Leitung des Cafés und gibt ein frei gewähltes Thema vor. In den Cafés kann es beispielsweise um den Alltag in Frauenfeld, die Jahreszeiten, Kinder und Schule oder auch Kultur und Spiele gehen. Die anderen Moderatorinnen sind ebenfalls vor Ort und unterstützen die Hauptverantwortliche sowie die Teilnehmenden, wenn mal ein Wort auf Deutsch fehlt oder die Aussprache schwerfällt. Eliane Wenger Kaufmann, Co-Präsidentin des Vereins, sagt:

«Die Veranstaltung ist ein Begegnungsort für Deutschlernende und steht allen offen, unabhängig vom Deutschniveau. Ausserdem ist das Café kostenlos und keine vorgängige Anmeldung notwendig.»

Eine niederschwellige Ergänzung zum Deutschunterricht

Das Deutschcafé ist kein Deutschunterricht, sondern eine Ergänzung zu diesem und soll in erster Linie allen Teilnehmenden Freude machen. «Ich bin schon seit vielen Jahren als Moderatorin dabei. Es sind wirklich anregende Kontakte, die hier im Deutschcafé entstehen», sagt Meta Walser. Freude haben auch die Kinder, während die Eltern an der Veranstaltung teilnehmen – freiwillige Helferinnen übernehmen die Kinderbetreuung während des Cafés.

Gespräche stehen im Deutschcafé im Zentrum. Bild: Viola Stäheli

Nebst der Veranstaltung am Montagnachmittag organisiert der Verein Bibliothek der Kulturen auch monatliche Treffen am Abend: Einmal im Monat findet am Dienstagabend von 19.30 bis 21 Uhr in der Kantonsbibliothek Thurgau ein Deutschcafé statt. Dieses ist ebenfalls kostenlos, aber für Deutschlernende ab Niveau A2 gedacht. Der Verein Bibliothek der Kulturen bietet zudem regelmässig Cafés in Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Serbisch sowie Spanisch an.

Weitere Infos: www.bibliothekderkulturen.ch