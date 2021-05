Fischingen Der Finanzverwalter traute seinen Augen nicht: Fischingen macht 1,3 Millionen Überschuss Über die Fischinger Abstimmungsvorlagen vom 13. Juni informierten Gemeinde und Schule am Dienstagabend. Die Veranstaltung stiess nur auf wenig Interesse.

Schulpräsident Godi Siegfried spricht, Gemeindepräsident René Bosshart und einige wenige Stimmbürger hören zu. (Bild: Christoph Heer)

Fischinger informieren sich über die bevorstehende Abstimmung lieber anhand der Botschaft als in der Hörnlihalle. Jedenfalls entsteht dieser Eindruck am Dienstagabend, denn nur rund 30 Stimmberechtigte sind anwesend, als der Gemeindepräsident beginnt, über den Rechnungsabschluss 2020 zu referieren. «Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1'336'007 Franken», sagt René Bosshart. «Das ist eigentlich der blanke Wahnsinn.» Auch Finanzverwalter Hans-Peter Lorenz habe seinen Augen nicht getraut und hatte kurzum das Gefühl, dass sich doch irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben müsse.

Doch dem ist natürlich nicht so, die Rechnungsführung ist einmal mehr korrekt ausgeführt worden. Umso schöner für die Gemeindekasse, doch wie kann ein solcher Überschuss entstehen?

Überschüsse in diversen Funktionen

Bosshart erklärt, dass etliche Umstände zu diesem vorliegenden Ergebnis beigetragen haben. «Der Minderaufwand und zugleich der Mehrertrag in der Funktion Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, also auch innerhalb der Sozialhilfe, ergibt ein Plus von 513'500 Franken. Der Mehrertrag von Gemeindesteuern beläuft sich auf 170'300 Franken und in der Funktion Gemeindestrassen generieren wir auch ein Überschuss in der Höhe von 163'000 Franken.» Dazu kommen weitere Bereiche, etwa in den Prämienverbilligungen, im Finanz- und Lastenausgleich, oder bei den Grundstückgewinnsteuern, die weiteres Geld in die Kasse spülen.

«Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Coronapandemie im Rechnungsjahr kaum interne und externe Anlässe oder Weiterbildungsveranstaltungen stattfinden konnten», sagt Bosshart und hofft, dass der Fischinger Souverän am 13. Juni, an der Urne, diesen Ertragsüberschuss in das Eigenkapital einfliessen lässt. An der Informationsveranstaltung meldet sich diesbezüglich niemand zu Wort.

Gleiches, wenn auch nicht in dieser Höhe, vermittelt Schulpräsident Godi Siegfried. Auch er und Schulpfleger Andrzej Süess berichten von einem Ertragsüberschuss von 179'987 Franken. Hiervon soll das Stimmvolk einen Betrag von 150'000 Franken in den Fonds für Baufolgekosten überweisen; die restlichen 29'987 Franken fliessen in das Eigenkapital. Diskutiert wird an dieser Stelle einzig das Thema «Ersatz Schnitzelofen im Sonnenhofareal» versus «Fernwärmeanschluss». Ursprünglich haben die Stimmbürger dem Kredit für den Ersatz des Schnitzelofens in der Höhe von 300'000 Franken zugestimmt (November 2020). Nach diversen Verhandlungen mit dem EKT habe man nun aber auch ein wirtschaftlich akzeptierbares Angebot zum Anschluss an das Fernwärmenetz erhalten.

Siegfried erklärt, dass in der Gesamtrechnung und über die Nutzungsdauer von 20 Jahren beide Systeme wirtschaftlich vergleichbar sind. Die Bürger haben die Qual der Wahl, Holzschnitzelofen für die Emotionen, Fernwärme mit etwas mehr Sparpotenzial. Die Schulbehörde kann laut Siegfried mit beidem leben.