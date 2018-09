Der neue Wirt im Eschliker «Bahnhöfli» plant Veränderungen Edwin Tunaj hat das «Bahnhöfli» übernommen. In dem Lokal war er in seiner Jugend selber Gast. Nun will er dort unter anderem die Inneneinrichtung anpassen. Lukas Gerzner

Seit dem vergangenen Wochenende hat das Eschliker Bahnhöfli Pub wieder geöffnet, mit Edwin Tunaj als neuem Wirt. (Bilder: Lukas Gerzner)

«Die Gastronomie hat mich nie losgelassen», sagt Edwin Tunaj. Der 42-Jährige hat am vergangenen Samstag das Bahnhöfli Pub in Eschlikon wiedereröffnet und zeigte sich begeistert: «Es ist ein Traum, der wahr geworden ist.» Der erfahrene Gastwirt hat bereits Feedback bekommen:

«Die Gäste schätzen, dass ich aus dem Bahnhöfli etwas machen will und dass ich mich auskenne.»

Der gebürtige Kosovare kam im Alter von 14 Jahren mit seiner Familie in die Schweiz. Mit 16 fand er Arbeit in einem Restaurant in Fischingen. «Ich war gezwungen, etwas zu arbeiten und landete so in der Küche», sagt Tunaj mit einem Lächeln. Drei Jahre lang blieb er dort, bis er ins Autogewerbe wechselte. «Nebenbei habe ich immer noch als Aushilfe in Restaurants weitergearbeitet.»

So kam es, dass er auch da nach drei Jahren wieder zurückkam und im zarten Alter von 24 Jahren die Führung in einem Restaurant in Wiezikon bei Sirnach übernahm. Doch schon nach einem Jahr zog es ihn weiter: «Ich sagte mir: Jetzt musst du die Industrie sehen.»

Aushilfen in Restaurants sind immer geblieben

In der Industrie blieb er schliesslich auch. Für 18 Jahre arbeitete er in verschiedenen Unternehmen in der Logistik. Doch von den Aushilfen in den Restaurants sei er nie weggekommen. «Als ich gedacht habe, ich lasse es, haben sie immer wieder angerufen und nach mir gefragt.» Tunaj wurde immer wieder damit konfrontiert, wieso er nicht selber ein Gastgewerbe übernehme.

Schliesslich kommt es zum Kontakt mit dem Bahnhöfli Eschlikon. «Ich kannte das Pub, ich bin da schon in meiner Jugendzeit eingekehrt.» Es habe alles gestimmt, sodass die Entscheidung für die Selbstständigkeit gefallen sei. Er sei auch froh, dass es nicht früher geklappt habe. «Die drei Kinder sind mittlerweile genügend alt.» Und Tunajs Frau betreibt in Uzwil ein eigenes Coiffeurgeschäft. «In der Familie sind alle ein wenig selbstständig», sagt Tunaj lachend.

Die Frohnatur mit viel Humor möchte einiges verändern im Bahnhöfli. «Ich möchte meine Gäste zu 100 Prozent zufriedenstellen», sagt Tunaj. Das Wichtigste sei für ihn die Sauberkeit. Und: «Ich möchte präsent sein, mich meinen Gästen zeigen und auf sie eingehen.»

Edwin Tunaj ist es wichtig, auf seine Gäste einzugehen.

Konzept mit Innenarchitekt erarbeitet

Am Erscheinungsbild hat sich einiges verändert. In Zusammenarbeit mit einem Innenarchitekten seien Überlegungen zum Konzept «Bahnhöfli Pub» gemacht worden. «Er hat gesagt, dass von Bahnhöfli und Pub hier nichts zu sehen seien», sagt Tunaj. Nun sollen Eisenelemente auf den Namensteil «Bahnhof» hinweisen. Und für den Namensteil «Pub» wurden Elemente ganz nach der irischen Tradition grün gestrichen. Zudem wurden Barelemente ersetzt oder erneuert. Tunaj plant zudem, mit Menütagen einen Mehrwert zu bieten. An einem fixen Tag soll es Gulasch geben, an einem weiteren Tag sei der Grill offen. Auch für den Samstag sei eine spezielle Aktion in der Pipeline.

Eine weitere Neuerung betrifft die Öffnungszeiten. Von Montag bis Samstag hat das Pub neu schon ab 15 Uhr geöffnet. «Gerade von der älteren Kundschaft kam bereits das Feedback, das sie sich freuen, nach dem Mittag für ein Bier zu kommen.» Das Bahnhöfli habe für das Dorf Eschlikon eine grosse Bedeutung. «Und ich freue mich darauf, meinen Gästen etwas zu bieten», sagt Edwin Tunaj.