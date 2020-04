Auf eine Entspannung muss die Rehaklinik Dussnang noch bis Juni warten Die Rehaklinik Dussnang wird von den Lockerungen der Coronamassnahmen profitieren – aber nicht sofort.

Die Rehaklinik Dussnang ist derzeit nur zu einem Viertel belegt. Vorübergehend wird die Auslastung sogar noch sinken.

Der Weg zurück in die Normalität ist noch weit. Zwar hat der Bundesrat am Donnerstag bekanntgegeben, dass am 27. April Spitäler wieder ihren «Normalbetrieb» aufnehmen dürfen und somit unter anderem auch nicht dringliche Eingriffe wieder vorgenommen werden können. Das ist eine gute Nachricht – auch für die Rehaklinik Dussnang. Ist doch der einstige Kneipphof darauf angewiesen, von Ärzten und Spitälern Patienten zur Rehabilitation zugewiesen zu erhalten.

Philipp Matthiass

Philipp Matthiass
Rehaklinik Dussnang

Verhalten optimistisch ist denn auch Philipp Matthiass. Er ist Geschäftsführer der Rehaklinik Dussnang sowie COO der Vamed Schweiz AG, welche nebst Dussnang auch Rehakliniken in Zihlschlacht und im bündnerischen Seewis betreibt. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Philipp Matthiass: «Spitäler können ihren Betrieb nicht schlagartig wieder hochfahren. Operationen brauchen einen gewissen Vorlauf, müssen geplant werden. Erfahrungsgemäss dauert das mehrere Wochen.»

Und weil Patienten nach sogenannt selektiven Eingriffen rund fünf bis sieben Tage im Spital bleiben und erst danach einer Rehaklinik zugewiesen werden, rechnet Philipp Matthiass erst im Juni wieder mit einer deutlichen Steigerung der Patientenzahlen in Dussnang.

Die Hinterthurgauer Rehaklinik verfügt über 200 Betten. Laut dem Geschäftsführer sind davon im Normalfall rund 180 besetzt. «Aktuell haben wir 50 Patientinnen und Patienten im Haus, kommende Woche werden es gar nur noch 30 sein», sagt Matthiass – und ergänzt: «Wir denken derzeit über Kurzarbeit nach, umgesetzt haben wir sie aber nicht.»

Keine Coronafälle in der Rehaklinik Dussnang

Die Stimmung unter seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bezeichnet Philipp Matthias als «positive Ungeduld». Man sei vom Coronavirus nicht völlig überrumpelt worden. «Den Umgang mit Keimen und Infektionen kannten wir bereits aus unserem Normalbetrieb. Aber natürlich mussten auch wir neue Hygienepläne ausarbeiten und schulen. Unsere Mitarbeiter haben diese sehr professionell aufgenommen und umgesetzt – und würden jetzt sehr gerne wieder Patienten behandeln.» Für die genannte Professionalität spreche auch, dass es bis anhin in der Rehaklinik Dussnang zu keinem Coronafall gekommen sei, weder unter Patienten noch unter Mitarbeitern.

Angespannt sei die Situation hingegen noch bezüglich der Verfügbarkeit von Schutzmaterial. Hier gelte in Dussnang die Devise, dass stets ein Vorrat für rund zwei Wochen im Haus sein sollte. «So gesehen hatten wir tatsächlich Engpässe, aber es hat immer gereicht», sagt Matthiass. Zwar habe man teilweise vom Kanton Unterstützung erhalten. Aber die Preise für Schutzmaterial seien – auch bei seriösen Anbietern – signifikant gestiegen. «Wir haben noch nicht annähernd Normalität, es wird spannend bleiben», sagt der Rehaklinik-Chef und spricht damit wohl bei weitem nicht nur für seine Branche.