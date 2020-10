«English, please» im Schulsport: Die Kanti Frauenfeld führt auf das Schuljahr 2021/22 die zweisprachige Matura Englisch/Deutsch ein

Aktuell machen sechs Schülerinnen und Schüler der dritten Gymiklasse aus Frauenfeld ihr Maturité-bilingue-Jahr in Yverdon, von dort sind neun in Frauenfeld. Zudem hat sich eine Schülerin aus der Waadt entschieden, auch ihr viertes Gymijahr in Frauenfeld zu absolvieren. Rektorin Chantal Roth spricht von einer langjährigen Zusammenarbeit, die Schüler würden eng begleitet. Die Möglichkeit dieser Matura gibt es an der Kanti seit 19 Jahren. Während ihres Jahrs in Yverdon schreiben die jungen Frauenfelder ihre Maturaarbeit auf Französisch. Früher gab es für die Maturité bilingue einen Numerus clausus. Das ist aktuell nicht nötig. (ma)