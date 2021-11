Energiewende «Zu hohe Risiken»: Das EKT hält sich von den Thurgauer Windenergiezonen fern – damit ist einer der Verwaltungsräte nicht einverstanden Ausserkantonale Energieunternehmen interessieren sich für die Thurgauer Windenergiezonen. Beim Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau besteht kein Interesse. Nur ein Verwaltungsrat würde das gern ändern.

Noch nicht im Thurgau: Windenergieanlage auf dem Mont-Soleil im Berner Jura. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Während sich auf dem Seerücken die Genfer Stadtwerke ihr Interesse für den Bau einer Windenergieanlage angemeldet haben, bemühen sich die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich um den Standort Thundorf. Nicht aktiv ist die EKT AG, das ehemalige Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau, immer noch zu hundert Prozent im Eigentum des Kantons.

«Planung, Bewilligung, Bau und Betrieb von Windkraftwerken setzen sehr viel Spezialwissen voraus», schreibt EKT-CEO Martin Simioni auf Anfrage:

Martin Simioni, CEO EKT

Bild: PD

«Dieses aufzubauen lohnt sich aber nur, wenn eine genügend grosse Zahl von Windturbinen errichtet werden kann. Diese Voraussetzung ist für die EKT AG als Unternehmen mit regionalem Fokus in der Ostschweiz nicht gegeben.»

Zudem sei das Eigentum an wenigen Einzelanlagen mit hohen Risiken verbunden. Die Strategie der EKT sehe deshalb vor, über Photovoltaik-Anlagen und Wärmeverbünde mit erneuerbaren Energiequellen einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Um die Ziele der Energie- und Klimapolitik zu erreichen, könne es sich der Kanton Thurgau nicht leisten, lediglich auf einen Weg oder eine Technologie zu fokussieren, erklärt EKT-Verwaltungsrat und Mitte-Kantonsrat Josef Gemperle in einer schriftlichen Stellungnahme. Weil die Photovoltaik (PV) ausgerechnet im Winter viel weniger Strom produziere als in den übrigen Jahreszeiten, brauche der Ausbau der PV also zwingend ergänzende Massnahmen:

«Die Nutzung der Windenergie ist Teil der Lösung. Dies vor allem darum, weil Windräder deutlich mehr Strom im Winterhalbjahr produzieren.»

Josef Gemperle, Mitte-Kantonsrat und Verwaltungsrat des EKT. Tobias Garcia

Gemperle, ein bekannter Vorkämpfer der Energiewende, weist daraufhin, dass das EKT indirekt an der Windenergieanlage Verenafohren beim deutschen Tengen beteiligt ist.

Denn das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) hält 10 Prozent der IG Hegauwind GmbH, die Verenafohren betreibt. Das EKT wiederum ist mit 15 Prozent am EKS beteiligt.

Der Windpark Verenfohren produziert laut Gemperle seit 2017 gut 20 Millionen kWh pro Jahr, was den privaten Strombedarf von etwa 20'000 Menschen decke. Die Hegauwind plane im nahegelegenen Watterdingen drei weitere Anlagen. Aufgrund des technischen Fortschritts sei ein deutlich höherer Ertrag als in Verenafohren zu erwarten. Das EKS halte auch einen 9,4-prozentigen Anteil an Terravent, einer Beteiligungsgesellschaft mit Windkraftanlagen in Deutschland und Frankreich. Daraus folgert Gemperle:

«Für mich persönlich ist bei dieser Ausgangslage klar, dass EKT im Besitze der Thurgauer Bevölkerung sich nicht nur im angrenzenden Kanton Schaffhausen und im Ausland für die Windenergie engagieren soll, sondern auch im Thurgau selbst.»

Eine Beteiligung im Thurgau sei überall dort zu prüfen und anzustreben, wo das möglich sei. Zwingend sei dabei, die Bevölkerung vor Ort, wenn diese es wünsche, an den Anlagen und damit am Erfolg zu beteiligen.

Genauso sei eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Investorenseite nach dem Vorbild der Hegauwind GmbH anzustreben. Dort beteiligten sich elf Stadt- und Kantonswerke sowie die Genossenschaft Bürgerbeteiligung zu gleichen Teilen an Kosten und Ertrag.