Energiewende «Die Antwort ist enttäuschend»: Thurgauer Regierungsrat will kein Gesetz für mehr Elektroladestationen GLP-Kantonsrat Marco Rüegg will auf Gesetzesebene erreichen, dass im Thurgau künftig Elektrofahrzeuge möglichst überall und vor allem auch tagsüber aufgeladen werden können. Der Regierungsrat will das auch, aber ohne Gesetz. Er will den Markt spielen lassen. Rüegg geht das zu langsam.

Nach dem Willen der Motionäre soll der Bau von Elektroladestationen im Thurgau gesetzlich verpflichtend werden. Bild: Mareycke Frehner

Mit der Motion «Zubau von Elektroladestationen im Kanton Thurgau» will GLP-Kantonsrat Marco Rüegg (Gachnang) den Regierungsrat beauftragen, gesetzliche Rahmenbedingen für den Zubau von intelligenten Elektroladestationen für Elektrofahrzeuge im öffentlichen und privaten Sektor auszuarbeiten. Unterstützung erhält Rüegg von den Mitmotionären Bernhard Braun (GP, Eschlikon), Nicole Zeitner (GLP, Stettfurt), Josef Gemperle (Mitte, Fischingen) und Elina Müller (SP, Kreuzlingen) sowie 41 Mitunterzeichnenden im Politspektrum links bis Mitte. Die Bürgerlichen fehlen weitgehend.

Zu wenig Elektroladestationen realisiert

Kantonsrat Marco Rüegg (GLP, Gachnang). Bild: Andrea Stalder

Der Vorstoss fordert insbesondere Elektroladestationen bei Neubauten mit Parkplätzen, bestehenden Mehrfamilienhäusern, Gewerbebauten sowie öffentlich zugänglichen Parkhäusern und Parkplätzen. Begründet wird die Motion mit der rasant gestiegenen Anzahl der Elektroautos im Kanton Thurgau. Demgegenüber stünde eine ungenügende Anzahl an Lademöglichkeiten. Selbst bei Neubauten würden selten Elektroladestationen installiert oder die Installation vorbereitet. Dabei seien diese technisch ausgereift und wirtschaftlich tragbar. Auch in öffentlichen Parkhäusern und bei öffentlichen Parkplätzen sollte ein Anteil der zur Verfügung stehenden Parkplätze mit Ladestationen ausgerüstet werden.

Genügend E-Auto-Tankstellen in Parkhäusern sollen nach dem Willen der Motionäre zur Selbstverständlichkeit werden. Bild: Alex Spichale / AGR

Aufgrund dieser Massnahmen werde es auch für Mieterinnen und Mieter ohne feste Ladestation möglich, auf Elektromobilität umzusteigen. Lademöglichkeiten bei längeren Standzeiten am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen würden zudem verhindern, dass am Abend alle zu Hause gleichzeitig ihre Fahrzeuge laden. Die Lastverteilung im Stromnetz werde somit ausgeglichener und passe mit der in Zukunft stärker auf Fotovoltaik basierenden Stromversorgung besser zusammen. Im Idealfall werde der Strom beim Parkplatz produziert.

Der Markt soll es richten

In seiner Beantwortung bezeichnet der Regierungsrat die Förderung einer klimaschonenden Mobilität zwar als wichtiges Anliegen. Auch verstärke sich im Individualverkehr der Trend zu Elektroautos zusehends, wobei im Thurgau eine besonders dynamische Entwicklung zu verzeichnen sei; das Förderprogramm «Elektromobilität» leistete dazu einen bedeutenden Beitrag. Für weitergehende Massnahmen möchte der Regierungsrat aber den Markt spielen lassen:

«Entsprechend der wachsenden Nachfrage werden der Markt, aber auch die öffentliche Hand die notwendige Infrastruktur schnell und bedarfsgerecht weiter ausbauen.»

Die Regierung ist der Auffassung, dass in dieser Situation nicht ohne Not neue Vorschriften und damit neue Vollzugsaufgaben geschaffen werden sollten, zumal die zunehmende Regulierungsdichte in fast allen Bereichen des Lebens immer wieder kritisiert werde. «Auf staatliche Interventionen, die über das kantonale Förderprogramm hinausgehen, ist daher zu verzichten», hält der Regierungsrat fest und empfiehlt, die Motion nicht erheblich zu erklären.

Strom dort produzieren, wo er verbraucht wird. Im Bild das faltbare Solardach über den Klärbecken der ARA Münsterlingen. Bild: Andrea Stalder

Energiewende ist kein Selbstläufer

«Die Antwort ist sehr enttäuschend», sagt Marco Rüegg. «Wir diskutieren wie am vergangenen Mittwoch im Grossen Rat engagiert über erneuerbare Energie und sagen, wir müssen endlich vorwärtsmachen.» Die Antwort des Regierungsrats sei nun aber genau das Gegenteil. Zwar argumentiere dieser, der Thurgau stehe im Vergleich zu anderen Kantonen gut da. Solange der Anteil an Fahrzeugen mit alternativem Antrieb aber nicht höher als 50 Prozent liege, gebe es folglich mehr fossil angetriebene Fahrzeuge. Mit dieser Haltung sei die Energiewende in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu schaffen.

«Die Motion ist deshalb wichtig, um die Attraktivität der E-Mobilität weiter zu erhöhen. Gerade auch am Arbeitsplatz.»

Darauf sei der Regierungsrat aber nicht näher eingegangen. «Dabei steht uns tagsüber am meisten Strom aus der Fotovoltaik zur Verfügung.» Also wäre es sinnvoll, dass am Arbeitsort, am Wohnort, vor dem Einkaufszentrum oder wo auch immer parkierte Fahrzeuge mit Strom aufgeladen werden können. «Und nicht erst am Abend nach dem Nachhausekommen, wenn die Solarstromproduktion wieder gesunken ist.» In den Augen von Marco Rüegg ist die Situation schizophren:

«Man will die Energiewende, aber angeblich kein Gesetz auf Vorrat. Ich glaube nicht, dass sich die Energiewende von allein einstellt.»

Mit der ablehnenden Haltung des Regierungsrats zur Motion ist für Rüegg und seine Mitstreiter aber noch nichts verloren – das letzte Wort hat der Grosse Rat. Allerdings fällt auf, dass sich unter den Mitmotionären niemand der FDP- und der SVP-Fraktion angehört. Auch unter den 41 Mitunterzeichnern muss man nach Bürgerlichen suchen. Ist das ein Zufall oder dem Thema geschuldet? «Nein, das ist kein Zufall», sagt Rüegg. «Wir haben mit allen gesprochen. Es ist wohl dem Thema geschuldet.» Er betont indes: «Ich bin auch liberal. Wenn es kein Gesetz braucht, bin ich auch für andere Lösungen.» Beim zügigen Zubau von Elektroladestationen sehe er aber nur den Weg der Gesetzgebung, weil alles andere zu langsam wäre. «Ich werde nochmals auf die Exponenten zugehen, im Bewusstsein, dass wir nur gemeinsam etwas erreichen können.»