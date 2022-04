Energieversorgung Energiewende im Thurgau: Regierungsrat setzt auf Balance von Fördern und Fordern Das Gebäude wird zukünftig stärker die Funktion eines «Energiehubs» übernehmen: Es produziert einen Teil der benötigten Energie selbst, nutzt Umgebungswärme oder andere lokale erneuerbare Energieträger und ist Ladestation für E-Fahrzeuge. So lautet eine der Kernaussagen des Thurgauer Regierungsrates in der Beantwortung einer Interpellation von Mitte-Kantonsrat Josef Gemperle.

Fotovoltaik-Anlagen kommt in der Energiewende eine grosse Bedeutung zu, doch sie liefern nicht konstant elektrische Energie. Bild: Pius Amrein

Im Sommer produzieren die Schweizer Kraftwerke Überschüsse an Strom, aber von November bis März liegt die Produktion deutlich unter dem Verbrauch. «Der Ausstieg aus der Kernenergie, die Dekarbonisierung und ausbleibende Importe aus Deutschland und Frankreich führen unweigerlich zu einer Verknappung des Stromangebots im Winter», folgert der Fischinger Mitte-Kantonsrat, Landwirt und Ökopionier Josef Gemperle. Und er fragt sich, was im Thurgau zugunsten der Energiewende und der Versorgungssicherheit konkret unternommen werden kann, wenngleich für das Grosse und Ganze in der Energiestrategie der Bund zuständig ist.

Kantonsrat Josef Gemperle, Mitte, Fischingen. Bild: Andrea Stalder

Um die Haltung des Regierungsrats in Erfahrung zu bringen, hat er im Sommer 2021 die Interpellation «Überprüfung und Abstimmung der kantonalen Energieförderung auf die neuen Herausforderungen im Bereich Energie und Klima, insbesondere auf den Bedarf an Winterstrom» eingereicht. 67 Grossratsmitglieder haben den Vorstoss mitunterzeichnet. Nun liegt nicht nur die mit acht Seiten aussergewöhnlich umfassend ausgefallene Antwort des Regierungsrats vor, sondern auch die ernüchternde Erkenntnis, «dass Vieles in tragischer Weise bereits eingetroffen ist», wie sich Josef Gemperle heute ausdrückt. «Viel früher und verrückter als erwartet.»

Grundproblematik Sommer/Winter entschärfen

Die Zielsetzung von Josef Gemperle lautet: «Unseren Handlungsspielraum im Thurgau vollumfänglich nutzen mit dem Energie-Förderprogramm.» Und das mit doppelter Wirkung: Einerseits zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Winterstrom, anderseits als Gegenbewegung zum Klimawandel durch die Senkung des CO₂-Ausstosses.

Gemperle und der Regierungsrat sind sich einig, dass der Weg vor allem über das Ersetzen fossiler Brenn- und Treibstoffe wie Öl, Gas, Benzin und Diesel führt, anderseits aber auch über gezielte Senkungen beim Verbrauch. «Die Lösung liegt aber nicht in einer einzelnen Technologie, sondern in deren Kombination», sagt der Mitte-Kantonsrat. Sich anbietende Möglichkeiten seien Biogas, Fotovoltaik, Winderenergie, Erd- und Umgebungswärme, aber auch Tiefengeothermie und Seewärme. Insbesondere die Kombination von Winderenergie und Fotovoltaik sei ideal. «Die Winderenergie fällt zu zwei Drittel im Winterhalbjahr an, Strom aus Fotovoltaik zu drei Viertel im Sommerhalbjahr», verdeutlicht Gemperle.

Windenergie durch Gerichtsverfahren blockiert

Windenergie ist auch für den Regierungsrat ein bedeutendes Thema. In seiner Antwort erinnert er daran, dass der Kantonale Richtplan mit den sechs Windenergiegebieten (drei davon als Festsetzung) im Mai 2020 vom Grossen Rat mit grosser Mehrheit genehmigt worden ist. Die Genehmigung durch den Bund erfolgte Ende Oktober 2021. In den drei festgesetzten Gebieten existieren Projektideen. Am konkretesten seien die Planungsarbeiten im Windenergiegebiet Thundorf. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) hätten 2021 die Arbeiten für die Abklärungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung vergeben.

Windenergieanlagen stehen im Gegenwind der Landschaftsschützer. Im Bild eine Anlage im luzernischen Feldmoos. Bild: Patrick Huerlimann

Bei der Realisierung von Windenergieanlagen hapert es aber. «Ein grosses Hindernis für Windenergieprojekte sind die Bewilligungsverfahren», räumt der Regierungsrat ein. Zurzeit seien in der Schweiz 76 Projekte vor Gericht blockiert. Die Planungsdauer für Windenergieprojekte in der Schweiz betrage im Durchschnitt 13 Jahre, bei der Anlage auf dem Gotthard seien es sogar 18 Jahre gewesen. Wie soll das weitergehen? «Der Bund prüft zurzeit Möglichkeiten, wie Genehmigungsverfahren für Projekte, die für die Ziele der Energiestrategie 2050 von Bedeutung sind, beschleunigt werden können. Insbesondere soll der Gerichtsinstanzenzug nur noch einmal durchlaufen werden können», schreibt der Regierungsrat.

Auch der Kanton selbst verfüge über Möglichkeiten, den Genehmigungsprozess zu verkürzen. So könnten im Sinne einer Verfahrenskoordination die Nutzungsplanung (Zonenplanänderung) und das Baubewilligungsverfahren zusammengelegt werden. Die dazu erforderliche Änderung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes werde in die laufende Gesetzesrevision 2022 integriert.

Grosses Potenzial im Gebäudebereich

Schneller und dadurch wirkungsvoller sind in den Augen der Regierung Massnahmen im Bereich der Gebäude. Seit Jahren werden deshalb über das Energieförderprogramm des Kantons Thurgau energetische Verbesserungen der Gebäudehülle gefördert, ebenso der Umstieg auf Heizsysteme, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. In einer Begleitgruppe mit Einbezug externer Fachleute werde das Förderprogramm jährlich überprüft und angepasst. Massnahmen, welche die Grenze zur Wirtschaftlichkeit überschreiten, würden durch das Förderprogramm nicht mehr unterstützt (zum Beispiel der reine Fensterersatz). Neue Bereiche kämen dazu, wenn sie zur energiepolitischen Zielsetzung des Kantons passen (Batteriespeicher).

Durch Fördern und Fordern soll der Gebäudepark energetisch optimiert werden. Im Bild ein energieautarkes Haus in Lenzburg. Bild: PD

Der Spielraum des Kantons sei allerdings eingeschränkt, da der Bund einen massgeblichen Anteil zu den Fördermitteln des Kantons beisteuert, hält der Regierungsrat fest. So werde über die Teilzweckbindung der CO₂-Abgabe die Sanierung der Gebäudehülle und der Heizungsersatz unterstützt. Die Förderbedingungen im harmonisierten Fördermodell lege aber der Bund fest. «Weicht der Kanton von diesen Bedingungen ab, werden für diesen Förderbereich keine Bundesmittel ausbezahlt.»

Gebäude werden zu «Energiehubs»

Der Fokus auf Gebäude ist in den Augen der Regierung von besonderer Bedeutung: «Das Gebäude wird zukünftig stärker die Funktion eines Energiehubs übernehmen. Es produziert einen Teil der benötigten Energie selbst, speichert sie intern oder extern (in Batterien von E-Fahrzeugen), nutzt Umgebungswärme oder andere lokal vorhandene, erneuerbare Energieträger und ist Ladestation für E-Fahrzeuge.» Diese Aufgaben werden intelligent vernetzt, sodass der Fremdbedarf an Energie ganzjährig auf ein Minimum beschränkt werde.

«Dies alles trägt zur Winterstromoptimierung und zur Netzentlastung bei.»

Das Energieförderprogramm werde in Zukunft verstärkt auf diesen «Energiehub» ausgerichtet. Ansätze dazu gebe es bereits, etwa Anreize für eine Kombination Dachsanierungen/Solarstromanlage oder Wärmepumpe/Solarstromanlage. Bei der Nutzung der Umgebungswärme wird der Fokus auf die effizientesten Systeme gelegt. Weiter soll Holz als lokal vorhandene Ressource vermehrt genutzt werden, sowohl als Baustoff als auch zu Heizzwecken (mit Vorteil in Fernwärmezentralen).

Balance finden zwischen Fördern und Fordern

Viele zu treffende Massnahmen für die Energiewende greifen aber in den Privatbesitz ein. Wie können private Eigentümer zu Investitionen bewogen werden? «Erfahrungsgemäss reicht das Instrument der Förderung alleine nicht aus», schreibt der Regierungsrat. Folglich seien weitere Instrumente wie Forderungen (Einführung von Vorschriften auf kantonaler Stufe oder Anträge für Anpassungen auf Bundesstufe) zu prüfen, damit das Fördern (über finanzielle Anreize) und das Fordern zusammenspielen und das Haupthemmnis der höheren Investitionskosten abgebaut werde.

Der Regierungsrat zeigt sich zur Freude Josef Gemperles aber auch offen für alle weiteren sich anbietenden Möglichkeiten, die der Versorgungssicherheit und der Energiewende dienen. Insbesondere in der Tiefengeothermie sieht er viel Potenzial, wenngleich der Untergrund noch schlecht erforscht ist.