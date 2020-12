Energiestrategie Der Thurgau setzt noch mehr auf erneuerbare Energien Weniger fossile Energie, mehr ökologischer Strom. Der Grosse Rat nimmt das neue Energiekonzept des Kantons zur Kenntnis, vermisst aber ambitioniertere Ziele.

Regierungsrat Walter Schönholzer am Mittwoch an der Sitzung des Grossen Rates. Bild: Reto Martin

Der Thurgau will mit seiner Energiepolitik den Verbrauch fossiler Energie weiter senken. «Es gilt Abschied zu nehmen von der fossilen Ära», sagte Gabrial Macedo (FDP, Amriswil) am Mittwoch in der Ratsdebatte, wo der Grosse Rat das Energiekonzept 2020 bis 2030 des Kantons zur Kenntnis nahm.

Bei der Wärmeerzeugung soll der Anteil fossiler Brennstoffe in den nächsten zehn Jahren um 27 Prozent sinken. Gleichzeitig soll die ökologische Produktion von Wärme und Strom weiter ausgebaut werden. So soll etwa die Herstellung von Ökostrom in den kommenden zehn Jahren verdoppelt werden.

Mehr Geld aus dem Topf der Energieförderung

Die Thurgauer Regierung hat 18 Massnahmen definiert. Um die Energieziele umsetzen zu können, dürften die Ausgaben des Energieförderprogramms steigen. Der Regierungsrat rechnet mit einem Anstieg der Ausgaben von heute rund sieben auf acht Millionen Franken jährlich. Dabei dürften auch vom Bund mehr Fördergelder fliessen.

Josef Gemperle (CVP, Fischingen) wies darauf hin, dass das bisherige Thurgauer Förderprogramm schweizweite Spitze sei. Seine Fraktion verlange, dass der Thurgau auch weiterhin mehr mache, als der Bund fordere. «Die Ziele müssen höher sein.» Die Förderung erneuerbarer Energien würde auch volkswirtschaftlich Sinn ergeben.

«Jeder Förderfranken löst vier bis fünf Franken Investitionen aus.»

Und dies in der Region, im Gegensatz zu Investitionen in fossile Energie, welche hauptsächlich ins Ausland abfliessen würden. Auch Marco Rüegg (GLP, Gachnang) appellierte für die vermehrte Produktion eigener Energie für mehr Unabhängigkeit.

Deutliche Reduktion fossiler Treibstoffe

Geht es nach den Thurgauer Plänen, sollen in zehn Jahren auch deutlich weniger Autos im Kanton mit Benzin oder Diesel fahren. Der Verbrauch fossiler Treibstoffe soll um 35 Prozent sinken. Im letzten Konzept aus dem Jahr 2007 strebte man bei der Mobilität mit fossilen Treibstoffen eine Senkung um 5 Prozent an. Stattdessen nahm der Verbrauch im Verkehr um 8 Prozent zu.

Zahlreiche Votanten strichen hervor, dass die Ziele der Regierung auch ambitionierter hätten gesteckt werden können. «Der Bericht lässt zukunftsweisende Massnahmen teilweise vermissen», sagte Sonja Wiesmann (SP, Wigoltingen). «Kritik spornt uns an», bemerkte der zuständige Regierungsrat Walter Schönholzer.

«Mir ist das viel lieber, als wenn die Massnahmen zerzaust würden.»



Unbestritten war die Meinung, dass im Bereich Geothermie im Bodensee noch grosses Potenzial für den Thurgau schlummert. Wie Stephan Tobler (SVP, Egnach) aus der Erfahrung einer Machbarkeitsstudie seiner Gemeinde berichtet, ist dies nur mit grossen Vorinvestitionen und vielen Risiken verbunden.