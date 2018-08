Energiegewinnung aus dem Bodensee - Gemeinden sind gefordert, sagt der Kanton Alle wollen den Bodensee fürs Kühlen und Heizen nutzen. Den Lead will der Kanton Thurgau indessen nicht übernehmen, sondern sieht die Gemeinden in der Pflicht. Christian Kamm

Schon heute mit Hilfe von Wärmepumpen technisch machbar: Die Gewinnung von Kälte beziehungsweise Wärme aus dem Seewasser. (Bild: PD)

Für die SVP-Kantonsräte Hanspeter Gantenbein (Wuppenau) und David Zimmermann (Braunau) ist klar: Die Energiegewinnung aus dem Bodensee brennt unter den Nägeln, deshalb brauche es einen Bericht um aufzuzeigen, wie diese zusammen mit St. Gallen oder grenzübergreifend umgesetzt werden kann.

Relevante Informationen liegen schon vor

Für den Regierungsrat ist klar: Einen solchen Bericht braucht es nicht, weil es alle Informationen bereits gibt. So habe ein «Interreg»-Forschungsprojekt» 2015 eine umfassende Studie für den Bodensee vorgelegt. Auch die technischen Voraussetzungen für die Wärme- und Kältenutzung des Sees seien vorhanden. Die gestrige Diskussion im Grossen Rat drehte sich nun vor allem um die Rolle des Kantons. Die beiden Antragsteller und ihre Mitstreiter kritisierten, dass sich der Kanton mit seinem Nein zu einem weiteren Bericht aus der Verantwortung stehlen wolle. «Das Thema wird kleinkrämerhaft an die Gemeinden delegiert», klagte Gantenbein. Peter Schenk (EDU, Zihlschlacht) brandmarkte die Antwort als «lethargisch».

Spielregeln für die Umsetzung

Ins selbe Horn stiess die SVP. Fraktionschef Stephan Tobler (Egnach) forderte den Kanton auf, eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Man wolle keinen Monsterbericht, aber Spielregeln für die Realisierung überregionaler Projekte. Regierungsrat Walter Schönholzer argumentierte, dass mit der Beantwortung des Vorstosses die wesentlichen Fakten vorlägen. Die Gemeinden am See seien schon an der Arbeit, die Regio Kreuzlingen etwa erarbeite einen Energie-Richtplan. «Wir unterstützten sehr gerne konkrete Projekte, aber verschonen Sie uns vor unnötigen Berichterstellungen.» 75 Kantonsräte waren für Verschonung, 46 nicht.