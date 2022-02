Energie Thurplus plant auf dem Dach und der Fassade des neuen Athletikzentrums in Frauenfeld die bisher grösste Solaranlage mit Beteiligungsmodell Auf der Kleinen Allmend will die Stadt Frauenfeld die bisher grösste Beteiligungsfotovoltaikanlage von Thurplus mit einer Fläche von 1300 Quadratmetern realisieren. Sobald das neue Athletikzentrum steht, sollen dessen Dach- und Fassadenflächen Solarstrom liefern.

LCF-Präsident Jörg Engeler und Stadtrat Fabrizio Hugentobler bei der Baustelle des Athletikzentrums. Bild: PD

Einen Teil des Solarstroms nutzt der Leichtathletik Club Frauenfeld (LCF) für den Betrieb seines neuen Athletikzentrums auf der Kleinen Allmend gleich selbst. LCF-Präsident Jörg Engeler freut sich, dass sein Verein von der Partnerschaft mit Thurplus profitiert und gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leistet, heisst es in einer Mitteilung.

Zum ersten Mal nutzt Thurplus eine Fassade zum Belegen mit Fotovoltaikmodulen. Die Anlage wird auf einer Fläche von über 1300 Quadratmetern erneuerbaren und umweltfreundlichen Solarstrom produzieren. Rund 1200 Quadratmeter davon stehen Frauenfelder Strombezügern zur Verfügung, die in ihrer Wohnsituation keine eigene Solaranlage realisieren können, aber ebenfalls aus einer Investition in regionale Solarenergie Vorteile ziehen wollen.

Gemeinsam für nachhaltige Energieversorgung

Alle Haushalte, die bisher auf der Warteliste auf verfügbare Flächen gewartet haben, können also bald vom neuen Angebot profitieren. Sie beziehen damit regionalen Solarstrom und erzielen über 20 Jahre eine jährliche Rendite, heisst es weiter. Stadtrat Fabrizio Hugentobler begrüsst das gemeinsame Engagement mit dem LCF beim Athletikzentrum:

«Wir setzen mit dieser innovativen Anlage einen weiteren ökologischen Akzent für Frauenfeld zur Erreichung der Klimaziele und in unserem Auftrag zur nachhaltigen Energieversorgung.»

Das Interesse der Bevölkerung an nachhaltigen Lösungen zur Energiegewinnung sei gross. Thurplus betreibt bereits fünf Solaranlagen mit Beteiligungsmodell für städtische Stromkundinnen und -kunden, zwei auf den Dächern von Thurplus an der Gaswerkstrasse, eine auf der Trafostation Oberwiesenstrasse, eine auf dem Turnfabrikanbau und eine grosse auf dem Kellerstahl-Dach an der Langfeldstrasse.

Einweihung mit Eröffnungsfest und Tag der offenen Tür

Das Athletikzentrum des LCF feiert am 29. April Einweihung mit einem grossen Eröffnungsfest, nachdem der Gemeinderat im vergangenen Juni dem Baurechtsgeschäft zugestimmt und der neu gegründete Stiftungsrat im Oktober den Spatenstich vollzogen hat. Am Samstag, 30. April, planen die Initianten zudem von 11.30 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Nebst der Besichtigung des Neubaus seien spannende Wettkämpfe und Attraktionen geplant.

Am Projekt für Kosten in Höhe von 2,2 Millionen Franken auf der Kleinen Allmend entlang der Autobahn A7 ist nebst dem LCF auch die Leichtathletikvereinigung Winterthur beteiligt. (red/sko)