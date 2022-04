Energie Thurgauer Solarstrom – Rückgrat der Stromversorgung? Weg von den Abhängigkeiten. Solarstrom-Pool Thurgau lud seine Mitglieder zur Versammlung. Sie kamen in Scharen zur Diskussion rund um die künftige Stromsituation im Kanton.

Pascal Vögeli, Wissenschaftlicher Assistent der ZHAW School of Engineering mit Forschungsschwerpunkt Nachhaltige Energiesysteme. Monika Wick

Kann Solarstrom zum Rückgrat der Stromversorgung werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Solarstrom-Pool Thurgau im Anschluss an die 23. Mitgliederversammlung am Mittwochabend. Für die drei Referate von Walter Schönholzer, Regierungsrat und Chef des Departementes für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau, Martin Simioni, CEO der EKT-Gruppe, und Pascal Vögeli, Wissenschaftlicher Assistent der ZHAW School of Engineering mit Forschungsschwerpunkt Nachhaltige Energiesysteme, wurden die Türen des Gasthauses zum Trauben für alle Interessierten geöffnet.

Die Thematik schien viele Personen anzusprechen, denn der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. «Noch steht hinter dem Thema ein Fragezeichen. Vielleicht helfen die Referate bei der Lösungsfindung», sagte Urs Dünnenberger, Präsident des Solarstrom-Pool Thurgau, bevor er das Mikrofon den Rednern überliess.

«Nicht in neue Abhängigkeiten begeben»

Als Erster ergriff Walter Schönholzer zum Thema «Kantonale Energiestrategie und Förderung grosser FV-Anlagen» das Wort. «Es ist wichtig, dass wir uns nicht in neue Abhängigkeiten begeben – wie wichtig das ist, führt uns die aktuelle Lage vor Augen», erklärte er. Laut Schönholzer sind der Zubau von erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen und eine höhere Energieeffizienz entscheidend für die Versorgungssicherheit. Der Kanton habe mit seiner Energiestrategie 2020–2030 Ziele und Massnahmen festgelegt, mit denen der Ausstieg aus fossilen Energien deutlich beschleunigt werden soll. Schönholzer sagt:

«Theoretisch könnten wir den ganzen Bedarf des Kantons Thurgau mit Solarstrom decken.»

Regierungsrat Walter Schönholzer. Monika Wick

Dass die Aufgabe, von fossilen auf erneuerbare Energie zu wechseln, gigantisch ist, bemerkte auch Martin Simioni in seinem Referat zum Thema «Versorgung und Digitalisierung». «Viel Zeit, um das zu tun, bleibt nicht mehr», gab er zu bedenken. Dennoch gibt sich Simioni leicht optimistisch. «Der Thurgau ist die Keimzelle der Energiewende und nimmt eine Vorreiterrolle ein», sagte er.

Überschüssigen Solarstrom verwerten

Weiter hält es Simioni für illusorisch, dass die Schweiz ohne fossile Energie autark werden kann und darauf angewiesen ist, ins europäische Netz eingebunden zu werden. «Wir schauen besorgt auf den Winter, der kommt. Die Versorgung ist von verschiedenen Seiten bedroht», erklärte er. Fotovoltaikanlagen stellen für Simioni nur einen Teil der Problemlösung dar. Er sieht in der Windenergie grosses Potenzial. «Wichtig ist, dass alle zusammenspannen und vorwärtsmachen», sagte er abschliessend.

Martin Simioni, CEO der EKT-Gruppe. Monika Wick

Zu guter Letzt stellte Pascal Vögeli das Forschungsprojekt vor, für das er mit dem Solarstrom-Pool Thurgau und der Gemeinde Hüttwilen zusammenarbeitet. Mit dem Projekt werden Szenarien für eine Optimierung der lokalen Verwertung des überschüssigen Solarstroms entwickelt.