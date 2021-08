Energie-Hypotheken sollen nun die Anreize schaffen An der Mitgliederversammlung des Mieterverbandes Ostschweiz im Frauenfelder Eisenwerk sprach Nationalrat Kurt Egger, wie es weitergeht mit dem Klimaschutz nach dem Nein zum CO2-Gesetz.

Nationalrat Kurt Egger (Grüne).

Archivbild: Donato Caspari

«Nach dem knappen Nein des CO2-Gesetzes muss Klimaschutz weitergehen», sagte Kurt Egger, Nationalrat Grüne an der Mitgliederversammlung des Mieterverbandes (MVO). Ziele müssen neu definiert werden. Als wichtiges Geschäft stehe nun die Gletscherinitiative an. Die Initiative will die Ziele des Pariser Klimaabkommens in der Bundesverfassung verankern und so die Schweiz auf Klimakurs bringen.

Regionale Energieproduktion soll günstiger werden

Egger möchte mit Energie-Hypotheken Anreize schaffen, Notwendiges umsetzen und die Finanzierung durch Bundesmittel sichern. CO2-relevante Bereiche wie Gebäude, Verkehr und Industrie müssten einbezogen werden. Flugticketabgaben könnten gemäss Egger eine Mehrheit finden und erneuerbare Energien fördern.

Und ein Zusammenschluss von Quartieren könnte den Eigenverbrauch von Strom regulieren. Der politische Vorstoss gehe in eine Richtung. «Die regionale Energieproduktion mit Strom soll günstiger werden», sagt Nationalrat Egger.

Mieterinnen und Mieter seien von der CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas, die zum Heizen der Wohnungen genutzt werden, betroffen, wenn es um energetische Sanierungen ihres Gebäudes wie fossile Heizungen, die ersetzt werden müssen, geht.

Höhere Mieten im Thurgau

MVO-Präsident Ruedi Blumer hielt vor den 30 Mitgliedern im statutarischen Teil im Eisenwerk Rückschau auf ein bewegtes Jahr. Im Dachverband MV Schweiz forderte Covid flexible Arbeitsmodelle. Gemäss Blumer lebt 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung im Mietverhältnis. Die Zahl der Mitglieder im MV Ostschweiz steige stetig an. Der Mitgliederbestand lag Ende 2020 bei 7438. Bis 2022 dürften es 8000 Mitglieder sein.

2020 behandelten Juristen und Experten 5375 telefonische Rechtsberatungen oder 21 Anrufe pro Tag. Dies entspreche einem Zuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. 18’000 E-Mail-Beratungen, oder über 70 Beratungen pro Tag, wurden abgewickelt. «Angebotsmieten haben sich verändert», sagt Blumer. Dies sind die Mieten neu erstellter Wohnungen oder solcher, die nach einem Mieterauszug wieder auf den Markt kommen. Gesamtschweizerisch liegen die Mieten von im Juli 2021 neu ausgeschriebenen Wohnungen um 0,8 Prozent höher als im Vorjahr. Im Kanton Thurgau stiegen die Mieten aber um satte 2,4 Prozent. Dies zeige, dass jeder Umzug die Mietzinsspirale weiter nach oben treibt.

Stadträtin Barbara Dätwyler Weber sprach in ihrer Grussbotschaft des Frauenfelder Stadtrats vom Eisenwerk als grösstes «Entwicklungsareal» der Stadt. Sie erwähnte zudem den überwiegenden Highend-Bauten-Anteil ihrer Stadt mit den 25’000 Einwohnern, in der es wünschenswert wäre, bezahlbaren Wohnraum für Familien zu ermöglichen.