Energie Halbzeit, aber keine Pause beim 45-Millionen-Projekt: Bis Sommer 2022 soll das Holzheizkraftwerk in Frauenfeld-West im Vollbetrieb laufen Baustellenrundgang: Seit Anfang Jahr steht die Anlage gegenüber der Zuckerfabrik im Bau. Die Betreiberfirma setzt dabei auf hohe Nachhaltigkeit und arbeitet grösstenteils mit regionalen Firmen zusammen. Ende Jahr soll der erste von vier Verstromungsmotoren in Betrieb gehen, im Mai 2022 ist der vierte Motor an der Reihe, sonst wird es knapp mit den Bundesfördergeldern.

Die im Bau befindliche Anlage der Bioenergie Frauenfeld. Bild: PD

Grosses entsteht gegenüber der Zuckeri, wo dereinst einmal die Oberwiesenstrasse 124 sein wird. Die Zutaten dafür sind Beton, Stahl, Holz und ganz viel Innovation. Anfang Jahr war Baubeginn.

«In der zweiten Februarwoche ist die erste Betonplatte verlegt worden. Mittlerweile sind 4000 Kubikmeter Beton verbaut.»

Das sagt Stefan Ellenbroek auf einem Baustellenrundgang. Stolz erwähnt er den Einsatz von Beton mit dem höchstmöglichen Recyclinganteil von 75 Prozent. Ellenbroek ist Gesamtprojekt der Bioenergie Frauenfeld. Die Firma baut in Frauenfeld eines der innovativsten Holzheizkraftwerke Europas. Die Investitionskosten betragen 45 Millionen Franken. Aber auch der Ertrag lässt sich sehen. Im Vollbetrieb liefert die Anlage jährlich 30 Gigawattstunden Strom – der Jahresverbrauch von 8000 Haushalten – sowie 40 Gigawattstunden Heizwärme. Dazu kommen noch 3000 Tonnen hochwertige Biokohle.

Neues Unternehmen geboren Mutterfirmen der Bioenergie Frauenfeld AG sind zu je 50 Prozent Aktienanteil die Schweizer Zucker AG und Energie 360 Grad. Ersteres Unternehmen muss man in Frauenfeld nicht mehr vorstellen. Energie 360 Grad war früher der Gasversorger der Stadt Zürich. Heute ist das dort beheimatete Unternehmen eigenständig, aber das Aktionariat liegt zu 100 Prozent bei der öffentlichen Hand. 96 Prozent hält die Stadt Zürich, der Rest gehört 42 Gemeinden, die allesamt mit Gas versorgt werden. Die Firma beschäftigt 280 Mitarbeitende. (ma)

Zu Bestzeiten arbeiten bis zu 70 Personen auf der Baustelle

Hansjörg Walter, VR-Präsident der Bioenergie Frauenfeld, mit Gesamtprojektleiter Stefan Ellenbroek auf der Baustelle. Bild: Mathias Frei

Ende Jahr soll die Produktion starten. Bis Mitte 2022 – so das Ziel – soll die Anlage im Vollbetrieb laufen, erklärt Ellenbroek. «Wir stehen bei Halbzeit.» An eine Pause denkt aber keiner auf der Baustelle, auf der zu Bestzeiten bis zu 70 Personen täglich arbeiten – davon der grösste Teil der Firmen aus der Region, sei es Tschanen aus Müllheim, Geiges aus Warth oder Herzog aus Frauenfeld. In der Planung sind das BHA Team und Innoraum aus Frauenfeld federführend. Initialzündung für das Projekt war Anfang 2020. Eine Förderung des Bundesamts für Energie ist zugesagt. Dafür muss das Holzheizkraftwerk innert drei Jahren ans Netz gehen.

Alt Nationalrat Hansjörg Walter ist auch bei der Baustellenführung dabei. Er ist VR-Präsident der Bioenergie Frauenfeld AG – «so lange, bis der Betrieb läuft». Die innovative Technik, die zur Anwendung kommt, fasziniert ihn:

«Das ist vergleichbar mit den Holzvergasern bei den Traktoren, die es im Zweiten Weltkrieg gab. Aber natürlich ist hier alles viel moderner.»

Und von der Biokohle, die produziert wird, verspricht sich Walter für die Landwirtschaft viel, vor allem in Sachen Bodennutzung. Dank der Kohle könne der Düngemitteleinsatz minimiert werden.

Wärme, Kohle und Strom Schnittholz, Sturmholz oder Holzschnitzel werden im Werk getrocknet. Dafür wird die Abwärme aus der Stromproduktion genutzt. Hernach entsteht in einem thermochemischen Prozess, der Pyrolyse, und mittels eines nachgeschalteten Schwebefestbettreaktors bei 850 Grad ein gasförmiger Brennstoff: das Holzgas. Gasmotoren produzieren daraus erneuerbaren Strom. Was von der Pyrolyse übrig bleibt, ist Biokohle aus 90 Prozent Kohlenstoff. (ma)

Dank grosser Fördersysteme kaum manuelle Arbeitsschritte

Zwei Drittel der Anlagenfläche nimmt die Vorbereitung des Holzes ein, das heisst: die Trocknung. Dank grosser Fördersysteme gibt es kaum noch manuelle Arbeitsschritte. Lediglich für das Wechseln der Big-Bags, die mit der Kohle gefüllt werden, braucht es noch Mannstunden. Ellenbroek erklärt:

«Pro Tag produzieren wir eine LKW-Ladung Biokohle.»

Eine Visualisierung des geplanten Holzheizkraftwerks. Bild: PD

Die vier Motoren des Blockheizkraftwerks, worin das Gas verstromt wird, sind einzeln eingehäust. Allgemein sei die Schalldämmung sehr hoch. Eine grosse Herausforderung sei die Erschliessung der Baustelle. Denn es gibt nur eine Zufahrtsstrasse. Deshalb ist eigens für die Koordination vor Ort ein Logistiker angestellt. Und damit die Materialschlacht auf der Baustelle funktioniere, müsse Hand in Hand gearbeitet werden. Dafür habe man die beteiligten Unternehmen sehr früh ins Boot geholt. Denn der Zeitplan sei enorm dicht.