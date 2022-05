Energie Drei Thurgauer Gemeinden bündeln ihre Stromversorgung: Lommis, Stettfurt und Thundorf gründen neue Gesellschaft Die Gemeinderäte in Lommis, Stettfurt und Thundorf haben der Gründung der LST Energie AG zugestimmt.

Strommasten. Bild: Benjamin Manser

(red) Die Absichtserklärung liegt schon länger auf dem Tisch, jetzt ist die Gründung der gemeinsamen EW-Netzgesellschaft der Gemeinden Lommis, Stettfurt und Thundorf zumindest für die Behörden beschlossene Sache. Ein Ausschuss mit je zwei Vertretern jeder Gemeinde hat im März den restlichen Mitgliedern der Behörden das Projekt und die beabsichtigte Vorlage vorgestellt, ehe die Gemeinderäte grünes Licht erteilt haben. Noch vor den Sommerferien werden die Stimmberechtigten der drei Gemeinden definitiv über die Gründung der gemeinsamen Netzgesellschaft LST Energie AG befinden, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die drei Gemeinden legen den Stimmberechtigten als Erstes eine interkommunale Vereinbarung, das heisst einen Vertrag zwischen den Gemeinden zur Beschlussfassung vor. In dieser Vereinbarung kommen die Gemeinden überein, dass sie gemeinsam eine AG gründen. Zudem sei festgehalten, dass die Gemeinden in diese Gesellschaft ihre gemeindeeigenen Elektrizitätswerke einbringen und dieser die Erschliessungspflichten im Bereich der Stromversorgung übertragen.

«Die drei Gemeinden halten zusammen 100 Prozent des Aktienkapitals, jede Gemeinde zu einem Drittel.»

So steht es in der Mitteilung weiter. Die drei Gemeinden bestimmen somit als Aktionäre die Eigentümerstrategie für die LST Energie AG. Sie werde eigenwirtschaftlich geführt und finanziere sich im Rahmen des übergeordneten und kommunalen Rechts mittels öffentlicher Abgaben, regulierten Tarifen und wettbewerblichen Preisen für die von ihr erbrachten Leistungen.

Zwei neue Reglemente vor den Versammlungen

Im Weiteren wird das Stimmvolk über zwei neue Reglemente zu befinden haben. Zum einen werden die Bestimmungen zur Erschliessung mit Elektrizität aus den drei Beitrags- und Gebührenordnungen herausgelöst und in einem separaten Reglement zur Finanzierung der Erschliessung mit Elektrizität geregelt. In diesem Reglement werde der Rahmen für die Beiträge, welche die LST Energie AG bei Erschliessungen erheben kann, festgelegt. Dieses Reglement laute für alle drei Gemeinden gleich, damit alle Kunden im zukünftigen Netzgebiet gleichbehandelt würden. Zum Zweiten werde das Sondernutzungsreglement zur Abstimmung kommen. Dieses neue Reglement regelt die Grundlagen für die Konzessionsabgabe, welche die LST Energie AG jeder Gemeinde für die Nutzung des öffentlichen Grunds werde zahlen müssen.

Die Gemeinderäte laden die Bevölkerung zu drei Infoveranstaltungen ein. Diese finden am 16. Mai in Thundorf (Gemeindesaal), am 17. Mai in Stettfurt (Tscharnerhaus) und am 18. Mai in Lommis (Mehrzweckhalle) statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Herausforderungen in der Stromwirtschaft seien sehr vielfältig, «was auch die Ereignisse der vergangenen Monate eindrücklich bestätigen», schreiben die drei Gemeinden weiter. Deren Gemeinderäte sind überzeugt, dass mit dem Zusammengehen ihrer drei Elektrizitätswerke ein wichtiger Schritt zum Erhalt einer kundennahen und effizienten Versorgung mit Strom in den drei Gemeinden gemacht wird.