Energie «Aufgabe von hoher Dringlichkeit»: Politiker in Frauenfeld fordern auch wegen Ukraine-Krieg baldige Reduktion von Gas Vier Gemeinderäte aus vier Parteien fordern mit einer Motion die Abkehr von Erdgas. Als Grund für den Vorstoss nennen die Motionäre nebst dem Klimawandel auch die Unabhängigkeit von Russland.

Erdgas-Zapfsäule in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Mit der Gasstrategie, die der Stadtrat derzeit erarbeitet, sei es nicht getan. Eine Motion der vier Gemeinderäte Stefan Leuthold (GLP), Pascal Frey (SP), Anita Bernhard-Ott (CH) und Michael Pöll (Grüne) mit dem Titel «Frauenfeld heizt ohne Erdgas» verlangt, dass der Stadtrat prüfen soll, wie der Verbrauch von Erdgas zur Erzeugung von Heizwärme und Warmwasser auf Stadtgebiet mit geeigneten Massnahmen bis Ende 2030 um die Hälfte reduziert werden kann.

Als Begründung für den parlamentarischen Vorstoss, der von 13 weiteren Ratsmitgliedern unterzeichnet und Ende März via Gemeinderatspräsident Claudio Bernold zuhanden des Stadtrates eingereicht wurde, nennen die vier Motionäre einerseits die Rolle von Erdgas als belasteten Energieträger und Treiber des Klimawandels, dessen Nutzung reduziert und ersetzt werden müsse. Und andererseits schreiben sie aus aktuellem Anlass:

«Neu beziehen wir einen grossen Teil unseres Erdgases aus einem Land, welches einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa gestartet hat.»

Die vier Motionäre: Stefan Leuthold (GLP), Pascal Frey (SP), Anita Bernhard-Ott (CH) und Michael Pöll (Grüne). Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller/SGT

Gemeint ist damit Russland, das Ende Februar in der Ukraine einen Krieg losgetreten hat. Für die Motionäre also «zwei wichtige und gute Gründe», weshalb auch in Frauenfeld die Nutzung von Erdgas «soweit als möglich, so bald als möglich reduziert werden muss». Nur einen Lieferantenwechsel von Thurplus erachten die Motionäre als viel zu kurz gegriffen.

Gas mit erneuerbaren Energien ersetzen

Die Abkehr von Erdgas hin zu erneuerbarer, regional produzierter Energie bezeichnen die Motionäre als «Aufgabe von hoher Dringlichkeit». Für Heizwärme und Warmwasser sei Gas problemlos durch erneuerbare Energie ersetzbar. Anders sei das bei der Prozesswärme in der Industrie, wo hohe Temperaturen benötigt werden. Deshalb soll dafür eine Ausnahme gelten.

Mit dem durch die Motion geforderten Massnahmenpaket wollen die Motionäre den Umstieg von Erdgas auf erneuerbare Energien beschleunigen. Ausserdem soll der Stadtrat die erhoffte Wirkung sowie die zu erwartenden Kosten für einzelne Massnahmen für die öffentliche Hand, für Gewerbe und Industrie sowie für die Privathaushalte benennen.

Elemente des geforderten Massnahmenpakets Umsteigeprämie mit Geldern aus dem Energiefonds

aktive Energieberatungstätigkeit

zeitlich befristete Rabatte

administrative und/oder finanzielle Erleichterung bei Baugesuchen

Festlegung von Gasrückzugsgebieten

Umstellung auf erneuerbare Gase

erhöhte Hürden für einen fossilen Heizungsersatz

konkrete Bedingungen, Zahlen und Massnahmen zu Anschlüssen an die geplanten Wärmeverbunde der Stadt

Fotovoltaikbeteiligungsanlage auf dem Dach der Firma Keller Stahl in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Politisch breit abgestützter Masterplan

Die aus dem Massnahmenpaket erarbeiteten Resultate sollen der Stadt als politisch breit abgestützter Masterplan dienen, betonen die Motionäre. Und weiter:

«Die Ergebnisse dürfen danach nicht in der Schublade verschwinden.»

Mit der Motion erhält der Stadtrat den Auftrag, einen Bericht zu verfassen und ihn laut Geschäftsreglement für den Gemeinderat in der Regel schriftlich auf einer der nächsten Sitzungen zu beantworten. Danach entscheidet der Gemeinderat über deren Erheblichkeit.