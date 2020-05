Endlich dürfen sich Paare wieder in die Arme nehmen: Heute Abend fällt der Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz Seit Freitagabend ist klar: Der Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz wird abgebrochen. Dies geschieht im Zusammenhang mit dem Entschluss auf Bundesebene, die Grenzen zu lockern.

Der Hag zwischen Kreuzlingen und Konstanz wird am Freitagabend zurück gebaut. Bild: Michel Canonica (Kreuzlingen, 26. Mai 2020)

(sba/red/ubr) Am Freitagnachmittag gab es eine Telefonkonferenz mit weitreichenden Folgen: Vertreter der deutschen und schweizerischen Behörden haben gemeinsam beschlossen, den Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz abzubrechen. Der Rückbau basiert auf dem bundesrätlichen Entschluss, dass ab dem 16. Mai die Grenzen gelockert werden.

Gemäss diesem Entschluss auf Bundesebene wird die gegenseitige Einreise zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich wieder erlaubt für Personen, die ihre Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder ihre Verwandten besuchen oder an wichtigen Familienanlässen teilnehmen wollen.

Das Gleiche gilt für Besitzer von selbst genutzten Liegenschaften und Schrebergärten sowie von Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstflächen. Ebenso dürfen Personen einreisen, die Tiere versorgen müssen. Diese Lockerung an den Landesgrenzen tritt in der Nacht auf Samstag, 16. Mai 2020, um Mitternacht in Kraft.

Betonelemente beim Grenzübergang Klein Venedig entfernt

Kurz nach 15 Uhr fährt ein LKW des kantonalen Tiefbauamts vor und entfernt am Grenzübergang Klein Venedig in Kreuzlingen die Betonelemente, die Zäune und Gitter bleiben indes noch stehen. Selbes spielt sich am Grenzübergang an der Wiesenstrasse und am ehemaligen Hauptzoll ab. Das Fotografieren der Szenerie wird von Grenzwächtern vor Ort untersagt. Der doppelte Grenzhag bei der Kunstgrenze steht noch.

Der doppelte Grenzhag bei der Kunstgrenze in Kreuzlingen steht noch. Bei den Grenzübergängen werden die Trennelemente abtransportiert. Bild: Michel Canonica (Kreuzlingen, 26. April 2020)

Am Freitagabend ab 20.30 Uhr gibt es dazu eine Pressekonferenz mit Regierungsrätin Cornelia Komposch, dem Konstanzer Oberbürgermeister Ulrich Burchardt, Zeno Danner, Landrat des Landkreises Konstanz und Thomas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen.