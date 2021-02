Elektromobilität «Die Stadt scheint grossen Nachholbedarf zu haben»: Frauenfelder CH-Gemeinderäte haben Fragen zur Ladeinfrastruktur Mit ihrer Einfachen Anfrage halten die CH-Gemeinderäte Peter Hausammann und Anita Bernhard-Ott fest, dass es für die Elektromobilität ein dichtes Netz an «Stromtankstellen» brauche. Hierzu haben sie mehrere kritische Fragen an den Stadtrat.

«Wie viele öffentliche Ladestationen gibt es in der Stadt? Und ist der Stadtrat der Auffassung, das genüge?» Diese und acht weitere Fragen stellen die Frauenfelder CH-Gemeinderäte Peter Hausammann und Anita Bernhard-Ott in ihrer Einfachen Anfrage mit dem Titel «Ladeinfrastruktur Elektromobilität in Frauenfeld». Sie datiert vom 20. Januar.

Die Elektromobilität biete die Chance, die CO₂-Emissionen im Verkehrssektor massiv zu senken, Luftschadstoffemissionen lokal zu vermeiden und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, zitieren Hausammann und Bernhard-Ott die Antwort des Stadtrats auf die Interpellation der GLP-Gemeinderätin Irina Meyer mit dem Titel «Modellregion Elektromobilität Frauenfeld» aus dem vergangenen Jahr.

Für die Elektromobilität brauche es eine entsprechende Infrastruktur, insbesondere ein dichtes Netz an «Stromtankstellen», halten Hausammann und Bernhard-Ott fest.

«Wenn man sich umschaut und umhört, scheint die Stadt Frauenfeld hier grossen Nachholbedarf zu haben.»

Weiter erwähnen sie eine von der Stadt nicht beantwortete Anfrage eines interessierten Bürgers vom 13. November 2019.

Was hat die Stadt bisher konkret gemacht?

Aus den Fragen ist stellenweise eine gewisse Kritik herauszuspüren. So wollen die beiden CH-Gemeinderäte beim Thema öffentliche Ladestationen beispielsweise wissen:

«Warum sorgt die Stadt nicht dafür, dass es in der von der Stadt hoch subventionierten Tiefgarage Promenade Ladestationen gibt?»

Zum Thema Ladesystem für Elektrofahrzeuge in Mehrfamilienhäusern stellen sie die Frage, was die Stadt bis jetzt konkret gemacht habe, damit solche Systeme Standard werden.

Später nennen sie zudem das Ladesystem für Elektrofahrzeuge mit individueller Stromabrechnung, kurz LEA, welches die Stadt Kreuzlingen in Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Kreuzlingen seit vergangenem Herbst anbieten. Das System eigne sich sowohl für Neubauten als auch für bestehende Liegenschaften. «Warum bietet die Stadt Frauenfeld (Thurplus) nicht auch ein solches System an?», wollen Hausammann und Bernhard-Ott wissen.

Zum Schluss fragen sie nach weiteren Massnahmen zur Förderung der Elektromobilität abgesehen von der Einrichtung von E-Ladestationen und der Prüfung eines Stadtbusses mit energieeffizientem Antrieb.