Einwohnerstatistik Frauenfeld ist die 101-Nationen-Stadt Das ist Multikulti par excellence und mach die Thurgauer Kantonshauptstadt aus: Nebst Schweizerinnen und Schweizern leben Menschen aus 100 Ländern in der Stadt an der Murg.

In Frauenfeld waren per 31.Dezember 2020 genau 25’810 Personen gemeldet. Davon waren deren 19’567 Schweizer Staatsangehörige. 6243 hatten einen anderen Pass als den mit dem weissen Kreuz auf rotem Grund. Die aktuellen Zahlen per Ende 2021 werden im Februar 2022 veröffentlicht.

Gemäss www.sans-papiers.ch leben zwischen 90’000 und 250’000 Sans-Papiers, also Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus, in der Schweiz. Zu fünf Frauenfelderinnen und Frauenfelderinnen gab es keine Angaben zu ihrer Nationalität. Das sind gleich viele, wie der Stadtrat Mitglieder hat.

Italien. Bild: PD

1234. Was für eine Zahl. So viele Italienerinnen und Italiener waren Ende 2020 gemeldet. Damit war unser südlicher Nachbar zahlenmässig am besten vertreten in der Kantonshauptstadt. Auf das Podest schaffen es auch Portugal (1098 Personen) und Deutschland (892 Personen).

Woher stammen die Frauenfelderinnen und Frauenfelder? In Personen, per 31.Dezember 2020 0 200 400 600 800 Land Afghanistan Ägypten Albanien Algerien Angola Argentinien Armenien Aserbaidschan Australien Bangladesch Belarus Belgien Bolivien Bosnien und Herzegowina Brasilien Bulgarien Chile China Costa Rica Côte d'Ivoire Deutschland Dominikanische Republik Dänemark Ecuador Eritrea Estland Finnland Frankreich Georgien Ghana Griechenland Guinea Haiti Indien Indonesien Irak Iran Irland Italien Jamaika Japan Kamerun Kanada Kenia Kolumbien Republik Kongo Demokratische Republik Kongo Südkorea Kosovo Kroatien Kuba Lettland Libanon Liechtenstein Litauen Luxemburg Malawi Malaysia Malta Marokko Mexiko Montenegro Nepal Niederlande Nigeria Nordmazedonien Norwegen Ohne Angabe Österreich Pakistan Panama Peru Philippinen Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Serbien Singapur Slowakei Slowenien Somalia Spanien Sri Lanka Syrien Südafrika Republik China auf Taiwan Thailand Togo Tschechien Tunesien Türkei Ukraine Ungarn Usbekistan Venezuela Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland Vietnam

Finnland. Bild: PD

Der Frauenfelder Nebel sollte eigentlich dem finnischen Gemüt gefallen. Gleichwohl waren nur drei finnische Staatsangehörige gemeldet. Gleich viel Gewicht haben in der Statistik auch Ecuador, Estland, Guinea, Indonesien, Irland, Lettland, Libanon, Luxemburg, Nepal und Nigeria.

Usbekistan. Bild: PD

Eine Person mit usbekischem Pass lebte in Frauenfeld. Gemäss der internationalen Nicht-Regierungsorganisation Reporter ohne Grenzen lag Usbekistan in Sachen Pressefreiheit im Jahr 2021 auf dem 157.Platz – von 180. Daran ist aber die eine Person in Frauenfeld nicht schuld. In dieser Hinsicht am schlechtesten steht es laut diesem Ranking in Eritrea.

Malawi. Bild: PD

Malawi weist eine Ost-West-Ausdehnung von 350 Kilometern auf, die Schweiz ist nur zwei Kilometer weniger breit. Gleichwohl leben im südostafrikanischen Binnenstaat 21 Millionen Menschen – über zwölf Millionen mehr als in der Schweiz. In Frauenfeld hatte eine Person die malawische Staatsbürgerschaft.

Albanien. Bild: PD

In Frauenfeld lebten 359 Kosovarinnen und Kosovaren. Aber nur sieben Personen mit albanischer Staatsbürgerschaft waren gemeldet – gleich viele wie aus Georgien, Dänemark und Japan. Georgiens Fussball-Rekordmeister Dinamo Tiflis triumphierte 1981 im Europapokal der Pokalsieger. Das hat der japanische Rekordmeister nicht geschafft.

Österreich. Bild: PD

Per Ende 2020 hatten 117 Österreicherinnen und Österreicher ihren Wohnsitz in Frauenfeld. Das sind sieben weniger, als es ungarische Staatsangehörige in Frauenfeld gab. Die Österreichisch-Ungarische Monarchie bestand von 1867 bis 1918. Kulinarisch sind beide Länder erlebenswert.

Demokratische Republik Kongo. Bild: PD

Eine Person in Frauenfeld hatte die Staatsbürgerschaft der Demokratischen Republik Kongo und eine jene der Republik Kongo. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Kinshasa, die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo (ehemals Zaire), gilt mit 13 Millionen Einwohnern als drittgrösste Stadt Afrikas.

Dominikanische Republik. Bild: PD

Aus der Dominikanischen Republik waren 17 Personen gemeldet. Auf der kleinen Insel Cayo Levantado in der Nähe der Halbinsel Samaná im Nordosten des Landes wurde die ARD-Fernsehserie «Klinik unter Palmen» gedreht. Westlich an die Dom-Rep grenzt Haiti. Von dort lebten nur zwei Personen in Frauenfeld.